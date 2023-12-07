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        Talas Belediye Başkanı Yalçın, Kariyer Günleri etkinliğine katıldı

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kariyer Günleri kapsamında öğrenci, öğretmen ve velilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 13:19 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:38
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        Talas Belediye Başkanı Yalçın, Kariyer Günleri etkinliğine katıldı
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        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kariyer Günleri kapsamında öğrenci, öğretmen ve velilerle buluştu.

        Belediye tarafından yeniden düzenlenen ve Talas Sanat Galerisi'ne dönüştürülen tarihi Ali Saip Paşa Sokağı'ndaki merkezde düzenlenen programa, Bahçeşehir Koleji yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Okul Müdür Yardımcısı Gül Aydoğan moderatörlüğündeki programda kendisine sorulan soruları cevaplayan Yalçın, gençlere kendilerini yetiştirmeleri, bir spor dalıyla ilgilenmeleri ve iyi seviyede yabancı dil öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Program sonunda Yalçın'a plaket takdim edildi.

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