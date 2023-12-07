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        Başkan Büyükkılıç, asfalt yenileme çalışmalarını inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı'ndaki asfalt yenileme çalışmalarını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:26
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        Başkan Büyükkılıç, asfalt yenileme çalışmalarını inceledi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı'ndaki asfalt yenileme çalışmalarını denetledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından bulvar üzerinde ekonomik ömrünü tamamlayan asfalt kaplamaların yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda ulaşım konforunu arttıracak ve sürücülere daha güvenli ulaşım imkanı tanıyacak bulvarda, ekipler gece saatlerinde kazıma ve satıh düzenleme işleri, gündüz de asfalt yapım işlerini gerçekleştiriyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kent genelinde ulaşım çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti.

        Yol yatırımlarıyla vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir ulaşım hizmeti sunmayı amaçladıklarını aktaran Büyükkılıç, "Erkilet'e gidiş istikametinde Bekir Yıldız Bulvarı ve Yeşil Mahalle Meydanı arasında kalan Erkilet Bulvarı'nda asfalt yenileme çalışması yapıyorz. Toplam maliyeti 15 milyon lira olan yolu, vatandaşların keyifle kullanabileceği konforlu bir hale getirdik. Tüm Kayserililere hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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