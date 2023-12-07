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        Kocasinan Belediyesi 9 yılda 2 bin 823 noktada çalıştırma gerçekleştirdi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 9 yılda yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi olarak 2 bin 823 noktada çalıştıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 14:29 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:39
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        Kocasinan Belediyesi 9 yılda 2 bin 823 noktada çalıştırma gerçekleştirdi
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 9 yılda yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi olarak 2 bin 823 noktada çalıştıklarını belirtti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde devam eden asfalt ve yol çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

        Çolakbayrakdar, ağaçlanlandırma çalışmalarıyla park yapımına da başlayacaklarını aktararak, "Hava şartları elverdiği ölçüde ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Bu noktada Kocasinan Belediyemizin Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde asfalt, yol ve kaldırım çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Sezonun başından beri takip ettiğimiz ve altyapısını tamamlandığımız tüm yerlerde asfaltlama çalışması yürütüyoruz. Özellikle altyapı çalışmaları zaman gerektiren işlerdir ama sezonun başından beri açmış olduğumuz yollarda neredeyse asfaltlamadığımız yer kalmadı. 9 yılda ise Fen İşleri Müdürlüğümüzün yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi olarak başlamış olduğu ve nihayetlendirdiği çalışmaların 2 bin 823'üncü noktasındayız." ifadelerini kullandı.

        Kocasinan'ı modern şehir haline getirmek için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, hizmetlerin devam edeceğini bildirdi.

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