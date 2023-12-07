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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 01:51 Güncelleme: 07.12.2023 - 01:51
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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen ihraç üsteğmenin saklandığı adresi tespit etti.

        Hükümlü, söz konusu adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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