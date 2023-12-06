Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat:RHGEnertürk Enerji

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Bersan Duran, Muhammet Ali Doğan

Mondihome Kayserispor: Onurcan Piri, Ahmet Kağan Malatyalı (Dk. 75 Berat Eskin), Kolovetsıos, Arif Kocaman (Dk. 63 Jeanvier), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 72 Muhammed Arıkan), Yiğit Emre Çeltik, Ackah, Baran Ali Gezek, Mehmet Eray Özbek, Mane (Dk. 63 Hayrullah Erkip), Bahoken (Dk. 72 Talha Sarıarslan)

Vanspor FK: Bekir Demircan, Şerif Doğan, Furkan Sakı (Dk. 61 Anıl Yıldırım), Ahmet Özkaya, Eren Kiyağ (Dk. 78 Mert Beler), Yusuf Şengüler, Zafer Göktuğ Erdem, Onurcan Güler (Dk. 61 Mehmet Can Duvarcıoğlu), Abdulcebrail Akbulut (Dk. 70 Hivan Özkurt) Alpay Koçaklı, Ahmet Ülük (Dk. 70 Ömer Bilici)

Goller: Dk.14 Baran Ali Gezek, Dk. 19 Yiğit Emre Çeltik, Dk. 65 Mehmet Eray Özbek, Dk. 69 Hayrullah Erkip (Mondihome Kayserispor)

KAYSERİ

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