Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi tedaviye alındı.

Zümrüt Mahallesi Camdüzü Sokak'ta Suriyeli uyruklu M.N.A. ile Ş.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen olayda Ş.Ö, M.N.A'ya tüfekle ateş açtı.

Yaralanan M.N.A. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ş.Ö. gözaltına alındı.