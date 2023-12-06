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        Tartıştığı çocuğu av tüfeğiyle yaraladı

        KAYSERİ'de,tartıştığı Şaban Ö. (19) tarafından av tüfeğiyle vurulan Suriye uyruklu M.N.A. (15), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 19:38 Güncelleme: 06.12.2023 - 19:40
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        Tartıştığı çocuğu av tüfeğiyle yaraladı
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        KAYSERİ'de,tartıştığı Şaban Ö. (19) tarafından av tüfeğiyle vurulan Suriye uyruklu M.N.A. (15), ağır yaralandı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi, Camdüzü Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. Şaban Ö. ile Suriye uyruklu M.N.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Şaban Ö., evde bulunan av tüfeğiyle M.N.A.'ya ateş açıp kaçtı. Ağır yaralanan M.N.A. ise evden çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi Şaban Ö. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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