Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor - Vanspor FK: 4-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 21:18 Güncelleme: 06.12.2023 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor - Vanspor FK: 4-0
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:RHGEnertürk Enerji

        HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, M.Ali Doğan, Bersan Duran

        KAYSERİSPOR: Onurcan Piri - Ahmet Kağan (Dk. 72 Berat Eskin), Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 63 Jeanvier), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 72 Muhammed Arıkan), Yiğit Emre, Ackah, Baran Ali, Mehmet Eray, Mane (Dk. 63 Hayrullah Erkip), Bahoken (Dk.72 Talha Sarıaslan)

        VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ: Bekir Demircan - Şerif Doğan, Ahmet Özkaya, Furkan Sakı (Dk. 60 Abdulkadir Akyüz), Abdülcebrail Akbulut (Dk. 70 Hivan Özkurt), Zafer Göktuğ, Eren Kiyağ (Dk. 78 Mert Beler), Onurcan Güler (Dk.60 Mehmet Can), Yusuf Şengüler, Alpay Koçaklı, Ahmet Ülük (Dk. 70 Ömer Bilici)

        GOLLER: Dk. 14 Baran Ali, Dk. 19 Yiğit Emre, Dk. 65 Mehmet Eray Dk. 69 Hayrullah Erkip (Kayserispor)

        Kayserispor, Türkiye Kupası 4´üncü Tur maçında, Vanspor Futbol Kulübü´nü sahasında 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2023-12-06 21:13:34

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        81 yaşında nafaka şoku!
        81 yaşında nafaka şoku!
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Güneş fırtınaları ve internet kıyameti
        Güneş fırtınaları ve internet kıyameti
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Roger Waters isyan etti
        Roger Waters isyan etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz

        Benzer Haberler

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Tartıştığı çocuğu av tüfeğiyle yaraladı
        Tartıştığı çocuğu av tüfeğiyle yaraladı
        Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi elektrikli otobüsleri teslim aldı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi elektrikli otobüsleri teslim aldı
        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, okul inşaat alanını inceledi
        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, okul inşaat alanını inceledi
        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın (2)
        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın (2)