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        Kaçak silah ticareti yapan ve depolarında cephanelik ele geçirilen 3 şüpheli serbest

        KAYSERİ´dekaçak silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin il dışındaki 3 ayrı deposunda yapılan aramalarda 79 adet av tüfeği ele geçirildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 21:28 Güncelleme: 06.12.2023 - 21:30
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        Kaçak silah ticareti yapan ve depolarında cephanelik ele geçirilen 3 şüpheli serbest
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        KAYSERİ´dekaçak silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin il dışındaki 3 ayrı deposunda yapılan aramalarda 79 adet av tüfeği ele geçirildi. 

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız tüfeklerini il dışından getirerek satışını yapan 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yapan şüpheliler yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının ardından il dışında depo olarak kullanıldığı belirlenen 3 ayrı adreste yapılan aramada ise 79 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait şarjörler, 4 adet uçaksavar fişeği, 16 adet tabanca, 308 adet fişek ve 9 adet sahte çeyrek altın ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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