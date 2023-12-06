Kaçak silah ticareti yapan ve depolarında cephanelik ele geçirilen 3 şüpheli serbest KAYSERİ´dekaçak silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin il dışındaki 3 ayrı deposunda yapılan aramalarda 79 adet av tüfeği ele geçirildi.

KAYSERİ´dekaçak silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin il dışındaki 3 ayrı deposunda yapılan aramalarda 79 adet av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız tüfeklerini il dışından getirerek satışını yapan 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yapan şüpheliler yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının ardından il dışında depo olarak kullanıldığı belirlenen 3 ayrı adreste yapılan aramada ise 79 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait şarjörler, 4 adet uçaksavar fişeği, 16 adet tabanca, 308 adet fişek ve 9 adet sahte çeyrek altın ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, serbest bırakıldı.