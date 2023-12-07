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        Yerli seramik markası, Kayseri´deki ustaları eğitim seminerinde buluşturdu

        Yerli seramik markası Seramiksan, Kayseri´deki ustaları için 2 ayrı eğitim semineri gerçekleştirdi. Marka, seminerlerle birlikte ustalarının yetkinlikleri başta olmak üzere, ürünlerinin kalite ve avantajlarının farkındalığını ve marka bilinirliğini artırmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:28
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        Yerli seramik markası, Kayseri´deki ustaları eğitim seminerinde buluşturdu
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        Yerli seramik markası Seramiksan, Kayseri´deki ustaları için 2 ayrı eğitim semineri gerçekleştirdi. Marka, seminerlerle birlikte ustalarının yetkinlikleri başta olmak üzere, ürünlerinin kalite ve avantajlarının farkındalığını ve marka bilinirliğini artırmayı hedefliyor.

        Yapı kimyasalları ve seramik pazarı büyümesini sürdürürken, sektörün lokomotifi olan yerli oyuncular yerel pazarın güçlenmesi için eğitim odaklı seminerler gerçekleştiriyor. Son olarak yapı kimyasalları, seramik ve vitrifiye markası Seramiksan, 2024 boyunca farklı şehirlerdeki ustaları için bayilerinin iş birliğiyle yapacağı Yapı Kimyasalları Usta Eğitim Seminerleri´ne başladı. Kayseri´deki Zeki Seramik, Kuğu Yapı, Maben Yapı bayilerindeki 100´den fazla ustanın katılımıyla kendi yapı kimyasalları ürünlerine ve uygulama süreçlerine dair iki ayrı günde seminer düzenledi.

        YAPI KİMYASALLARI ÜRÜNLERİNİN UYGULAMA VE SATIŞINA DAİR BİLGİLER PAYLAŞILDI

        Seramiksan´ın Kayseri´deki bayileriyle gerçekleştirdiği seminerde, ustalara yapı kimyasalları ürünlerinin uygulama öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gereken noktalar aktarıldı. Bunun yanı sıra müşteri şikayetlerine sebep olan konular ile ilgili karşılıklı çözümler üretilmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması için bilgiler paylaşıldı. Seramiksan Pazarlama Müdürü Görkem Helvacıoğlu, Vitrifiye ve Yapı Kimyasalları Türkiye Satış Müdürü Ahmet Kaptan ve Yapı Kimyasalları Fabrika Müdürü Ahmet Küçük ise seminere konuşmacı olarak katıldı.

        SEMİNERDE, USTALARIN SORULARINI YANITLADILAR

        Vitrifiye ve Yapı Kimyasalları Türkiye Satış Müdürü Ahmet Kaptan açılış konuşmasında şirket tarihçesinden bahsederken Pazarlama Müdürü Görkem Helvacıoğlu da ustalara sosyal medya kanalları, web sitesi, katalog, broşür gibi pazarlama faaliyetleri, karo ve yapı kimyasalları ürün grupları hakkında bilgi verdi. Yapı Kimyasalları Fabrika Müdürü Ahmet Küçük ise uygulama öncesinde ve sonrasında dikkat etmesi gereken noktalara dair ustaların sorularını yanıtladı.

        "ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

        Görkem Helvacıoğlu, "Her zaman tüketiciyi dinleyen ve onların beklentilerini dikkate alan bir marka olarak müşteri memnuniyetine önem veriyoruz. Amacımız koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak. Düzenlediğimiz uygulamalı eğitimlerle seramik ustalarımızın karo ve yapı kimyasalları alanındaki yetkinliklerini geliştirerek iş kalitesini artırmalarına destek veriyoruz. Bu alanda faaliyet gösteren ve seminerimize katılan ustalarımızın yetkinliklerini artırmaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

         

         

         

         

        DHA-Ekonomi - Türkiye-Kayseri - DHA

        2023-12-07 11:28:05

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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