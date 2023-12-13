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        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli adliyede

        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun bir inşaatın çatısında bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 13 yaşındaki 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 14:49 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:49
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        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli adliyede
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        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun bir inşaatın çatısında bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 13 yaşındaki 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Dün, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir inşaatın çatı katında S.D'nin (12) bıçakla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan T.Ş. (13) ve Ş.K'nin (13) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'ta 6 katlı inşaatın çatı katından ses gelmesi üzerine olay yerine giden ekipler, S.D'yi bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu. Cinayeti işlediği iddia edilen T.Ş, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmış, Ş.K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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