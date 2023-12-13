KASKİ 4,5 yılda 3 milyar liralık yatırım yaptı Kayseri Büyükşehir Belediyesinin en büyük altyapı kuruluşu olan Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 4,5 yılda toplam 3 milyar 19 milyon liralık yatırım yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin en büyük altyapı kuruluşu olan Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 4,5 yılda toplam 3 milyar 19 milyon liralık yatırım yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KASKİ Genel Müdürlüğü Ocak 2019-Kasım 2023 tarihleri arasında 1 milyar 872 milyon 360 bin 594 liralık yatırımla 2 milyon 219 bin 419 metreküp kaliteli içme suyunu Kayserili vatandaşlara ulaştırdı.

İçme suyunun yanında kanalizasyon hattı imalatı da gerçekleştiren KASKİ, 4,5 yıllık süreçte toplam 630 milyon 375 bin 252 lira yatırımla toplam 665 bin 68 metre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirdi.

Ayrıca maliyeti 395 milyon 938 bin 853 lira olan 21 Atık Su Arıtma Tesisi kurulurken, 120 milyon 515 bin 538 liralık 2 Güneş Enerji Santrali faaliyete geçirdi.