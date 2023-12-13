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        Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne kütüphane yapılıyor

        Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki 6 bin 100 metrekarelik alana inşa edilen kütüphanenin yapımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 14:19 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:19
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        Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne kütüphane yapılıyor
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        Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki 6 bin 100 metrekarelik alana inşa edilen kütüphanenin yapımı devam ediyor.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, 1 milyon 260 bin metrekarelik alanı ile Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine il halk kütüphanesi yapıldığını bildirdi.

        Yapımı devam eden kütüphanenin tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Büyükkılıç, 240 bin kitabın yer alacağı kütüphanenin bin kişilik kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

        Modern ve şeffaf bir kütüphaneyi Kayseri'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "İl Halk Kütüphanesi içerisinde çalışma salonu, internet salonu, çocuk kütüphaneleri, çocuk etkinlik alanı, bireysel ve grup çalışma odaları, yetişkin ve gençler için özel okuma bölümleri, sergi salonu, konferans salonu gibi işlevler yer almaktadır. Yapı içinde bulundurduğu bölümler bakımından farklı yaş gruplarına özel alanlar sunmakla beraber tüm kullanıcıların ortak olarak kullanabileceği, klasik kütüphane anlayışının dışında özel olarak tasarlanmış ortak buluşma alanlarını da içermektedir. Kültür Bakanlığımızdan içinin donanımı ile ilgili gerekli destekleri alacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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