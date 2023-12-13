Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelere 69 milyon liralık spor yatırımı yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçedeki kırsal mahallelere toplam 69 milyon 470 bin liralık halı saha, basketbol ve voleybol sahası yatırımı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 15:09 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelere 69 milyon liralık spor yatırımı yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçedeki kırsal mahallelere toplam 69 milyon 470 bin liralık halı saha, basketbol ve voleybol sahası yatırımı yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca 2019-2023 yılları arasında kırsal mahallelere halı saha, basketbol ve voleybol sahası ile çocuk parkı yapıldı.

        İlçelerden Akkışla'ya 5, Bünyan'a 10, Develi'ye 30, Felahiye'ye 4, Hacılar'a 2, İncesu'ya 8, Kocasinan'a 5, Melikgazi'ye 1, Özvatan'a 4, Pınarbaşı'ya 10, Sarıoğlan'a 5, Sarız'a 4, Talas'a 8, Tomarza'ya 17, Yahyalı'ya 11, Yeşilhisar'a 11 halı saha, basketbol ve voleybol sahası kazandırıldı.

        Toplam 135 saha için 2019'da 2 milyon 389 bin 746 lira, 2020'de 3 milyon 601 bin 192 lira, 2021'de 11 milyon 331 bin 595 lira, 2022'de 28 milyon 263 bin 860 lira ve 2023'te 23 milyon 884 bin 66 lira harcandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        İş insanını vahşice öldürmüşlerdi! Cezaları belli oldu!
        İş insanını vahşice öldürmüşlerdi! Cezaları belli oldu!
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Sinema dünyasının acı kabı
        Sinema dünyasının acı kabı
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Bu tuzağa düşmeyin! "Yüksek kredi aldırırız" dolandırıcılığı!
        Bu tuzağa düşmeyin! "Yüksek kredi aldırırız" dolandırıcılığı!
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli adliyede
        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli adliyede
        Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne kütüphane yapılıyor
        Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne kütüphane yapılıyor
        Kayseri'de "Mutlu Evlilik Akademisi"nin birinci hafta eğitimleri tamamlandı
        Kayseri'de "Mutlu Evlilik Akademisi"nin birinci hafta eğitimleri tamamlandı
        KASKİ 4,5 yılda 3 milyar liralık yatırım yaptı
        KASKİ 4,5 yılda 3 milyar liralık yatırım yaptı
        Kayseri´de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 9 kişi yakalandı
        Kayseri´de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 9 kişi yakalandı
        Doktor kendisini tehdit eden kişiyle hasta çocuklara çikolata alması şartıy...
        Doktor kendisini tehdit eden kişiyle hasta çocuklara çikolata alması şartıy...