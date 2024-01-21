Kayseri'de lastik dükkanında çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'de lastik dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kayseri'de lastik dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında bulunan lastik dükkanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, dükkanda hasara neden olan yangın söndürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.