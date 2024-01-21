Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de lastik dükkanında çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'de lastik dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 22:50 Güncelleme: 21.01.2024 - 22:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de lastik dükkanında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de lastik dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında bulunan lastik dükkanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, dükkanda hasara neden olan yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü
        Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü
        Kayserispor taraftarları, İstanbulspor maçı öncesi takıma moral ziyaretinde...
        Kayserispor taraftarları, İstanbulspor maçı öncesi takıma moral ziyaretinde...
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Kayserispor taraftara açık antrenman gerçekleştirdi
        Kayserispor taraftara açık antrenman gerçekleştirdi
        Talasgücü Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 2-0
        Talasgücü Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 2-0
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa