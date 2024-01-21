Kayseri'de lastik dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'de lastik dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında bulunan lastik dükkanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, dükkanda hasara neden olan yangın söndürüldü.