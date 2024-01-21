Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 19:28 Güncelleme: 21.01.2024 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:DeveliMurat Kocatürk

        Hakemler: Yavuz Akdemir, Sema Kayıkçı

        Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Igor, Cepeda, Muhammet Ertuğrul, Nikitin, Yasin Aydın (Mustafa Susam, Enes Ali Ay, Abdullah Çam, Rıfat Kantarcı, Egecan Avcıl, Metin Durmuş, Burak Çevik)

        Fenerbahçe Parolapara: Kaan Gürbüz, Emre Savaş, Kooy, Yiğit Gülmezoğlu, Murat Yenipazar, Ghaziani (Caner Pekşen, Drazen, Deniz Yılmaz, Hasan Sıkar, Penchev, Mert Cuci, Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin)

        Setler: 25-20, 23-25, 20-25, 21-25

        Süre: 117 dakika (28,29,29,31)

        KAYSERİ

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kayserispor taraftara açık antrenman gerçekleştirdi
        Kayserispor taraftara açık antrenman gerçekleştirdi
        Talasgücü Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 2-0
        Talasgücü Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 2-0
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, şehitlikleri ziyaret etti
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, şehitlikleri ziyaret etti
        Atlara "beş yıldızlı" otel hizmeti
        Atlara "beş yıldızlı" otel hizmeti
        Kayseri'de teminat ödemelerini zimmetine geçirdiği öne sürülen zabıt katibi...
        Kayseri'de teminat ödemelerini zimmetine geçirdiği öne sürülen zabıt katibi...