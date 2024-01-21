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        Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü

        Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 21:58 Güncelleme: 21.01.2024 - 21:58
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        Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü
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        Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, E.C. idaresindeki 06 BKK 843 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen L.B'ye (65) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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