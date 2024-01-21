Netanyahu, Hamas'ın esir takası önerisini reddettiğini söyledi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın esir takası önerisini kabul etmediklerini belirterek, "Savaşı tüm cephe ve sektörde sürdürüyoruz." dedi.

Netanyahu, yayımladığı görüntülü açıklamada, şu ana kadar 110 esiri geri getirdiklerini ve tamamını geri getirmeye kararlı olduklarını ifade ederek, "Hamas’ın teslim olma şartlarını" reddettiğini söyledi.

Esirlerin serbest bırakılması karşılığında Hamas’ın savaşın sona ermesi ve İsrail güçlerinin Gazze’den ayrılması taleplerinin olduğunu belirten Netanyahu, bunu kabul etmeleri halinde "askerlerin boşuna ölmüş olacağını, vatandaşların güvenliğinin garanti altına alınamayacağını ve bir başka 7 Ekim’in an meselesi olacağını" söyledi.

Netanyahu, "Savaşı tüm cephe ve sektörde sürdürüyoruz. Hiçbir teröriste dokunulmazlık vermiyoruz. Ne Gazze’de ne Lübnan’da ne Suriye’de ne de başka bir yerde. Kim bize zarar vermeye çalışırsa ona zarar veririz." ifadelerini kullandı.

Askerler çekilmek istemiyor

İsrail ordusundaki 130 komutan ve subayın, askerlerin esirler serbest bırakılana kadar Gazze Şeridi'nin kuzeyinden çekilmemesini istedikleri belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, 130 İsrailli üst düzey komutan ve subay, hükümetin savaş konseyi ve Genelkurmay Başkanlığına mektup gönderdi.

İsrailli komutan ve subaylar, mektupta, askerlerin Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler evlerine dönmeden Gazze'nin kuzeyinden geri çekilmemesi talebinde bulundu.