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        Kayserispor taraftara açık antrenman gerçekleştirdi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 21. haftada İstanbulspor ile oynayacağı karşılamanın son antrenmanını taraftara açık yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 18:08 Güncelleme: 21.01.2024 - 18:34
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        Kayserispor taraftara açık antrenman gerçekleştirdi
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 21. haftada İstanbulspor ile oynayacağı karşılamanın son antrenmanını taraftara açık yaptı.

        Kulüp tesislerinde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

        İdman devam ederken Kayserispor taraftarları antrenman sahasına gelerek meşale yakıp, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

        Oyuncuları tek tek yanlarına çağıran taraftarlar İstanbulspor maçında sahadan galibiyetle ayrılmaları için oyunculardan söz aldı.

        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da taraftarların yanına gelerek verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

        Taraftar ayrıldıktan sonra devam eden antrenman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

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