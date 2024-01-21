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        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, şehitlikleri ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentteki şehitlikleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 12:08 Güncelleme: 21.01.2024 - 12:09
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, şehitlikleri ziyaret etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentteki şehitlikleri ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kartal ve Polis Şehitliği'ni ziyaret eden Büyükkılıç, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

        Şehitlere rahmet, ailelerine sabır dileyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Bugün burada şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarak dua edip, Kur'an-ı Kerim okuduk. Ailelerine de sabır diliyorum. Şehitlerimizin, vatan, bayrak, devlet ve millet için canını feda ettiğini bilerek Allah onlara gani gani rahmet eylesin, onlara minnettarız "

        Büyükkılıç'a, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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