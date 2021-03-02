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Kazakistan'da Türkçe Kurslarına Rekor Başvuru

Kazakistan'da Türkçe kursları ile birlikte ülkede Türkçe öğrenen sayısı her geçen gün artıyor. Nursultan Yunus Emre Enstitüsü tarafından martta başlayan çevrim içi Türkçe kurslarına alınan 8 bin başvuru, şimdiye kadarki en yüksek başvuru oldu

Kazakistan'da Türkçe Kurslarına Rekor Başvuru
Türkçe Kurslarına Rekor Başvuru
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HABERTURK.COM

2010'da Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da açılarak faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe kursları ve kültür ve sanat etkinlikleri ile iki ülke arasında ilişkileri güçlendirirken Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil ediyor. 2021'in Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesi ile Yunus Emre Enstitüsünün tüm dünyadaki merkezlerinin etkinlikleri bu yıla ithaf edildi.

Kazakistan'ın başkentinde hizmet veren Nursultan Yunus Emre Enstitü bünyesinde düzenlenen kurslara yapılan başvuru sayıları rekor kırdı. Kazakistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü kutlamaları ile renklenen Nursultan'da, Enstitü tarafından düzenlenen çevrim içi kurslara yapılan 8 bin başvuru ile şu ana kadarki en yüksek başvuru sayısına ulaşıldı.

TÜRKÇE KURSLARINA KATIL TÜRKİYE'YE UÇ
Tamamen ücretsiz olacak çevrim içi kursa Kazakistan'da yaşayan ve 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar katılabilecek. 15 Mart 2021'den başlayarak 1 Haziran 2021'de sona erecek ve toplam 72 saat olacak kursa hiç Türkçe bilmeyenlerle birlikte farklı seviyelerde Türkçe konuşanlar da katılabilecekler.
Katılımcıların dil seviyelerini belirlemek amacıyla Mart'ın ilk haftasında çevrim içi olarak yapılacak Seviye Belirleme Sınavı'nın ardından sınıflar oluşturulacak.
Kurs sonunda yapılacak olan sınavlar sonucunda ilk 30'a girmeyi başaranlara Türkiye bileti hediye edilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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