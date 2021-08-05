Kazazedeler ile polise çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i polis memuru 2 kişi de yaralandı. Yaşanan kaza anı MOBESE kamerasına yansıdı.

Geçen pazartesi gecesi TEM Otoyolu Gazi Mahallesi Sapağı'nda kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan polis memurlarından Yılmaz Bölükbaş, çevre güvenliğini almak için kaza yerine duba yerleştirmeye başladı. Bu sırada sürücü Caner Erdoğan'ın alkollü ve aşırı hızlı kullandığı iddia edilen otomobil, polis memuru Bölükbaş ve olay yerinde bulunan Dursun S. ile Mustafa S.'ye çarptı.

KAZAYA 3 ARAÇ DAHA KARIŞTI

Arkadan gelen seyir halindeki 3 araç da Caner Erdoğan'ın otomobiline çarptı. Kazada Mustafa S. yaralanırken, Dursun S. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Polis memuru Yılmaz Bölükbaş da ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bölükbaş ambulansla hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alındı. Bölükbaş'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

MOBESE kamerasına yansıyan feci kazada polis memuru Yılmaz Bölükbaş ağır yaralandı.

Öte yandan otomobil şoförü Caner Erdoğan olay yerinde bulunan görevlilerce yakalanarak Şehit Bülent Özkan Polis Merkezi Amirliği görevlilerine teslim edildi. Şüpheli Erdoğan'ın 1.03 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şüpheli Erdoğan önceki gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.