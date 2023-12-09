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        Haberler Dünyadan Keanu Reeves'e hırsız şoku - Magazin haberleri

        Keanu Reeves'e hırsız şoku

        Ünlü oyuncu Keanu Reeves'in ABD Los Angeles'taki evine hırsızlar girdi. Soyguncular, hırsızlık anında evde bulunmayan Reeves'in silahını çaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 18:12 Güncelleme: 09.12.2023 - 18:12
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        Keanu Reeves’in Los Angeles’taki evi hırsızlık olayının hedefi oldu. Polis kaynakları, kar maskeli hırsızların aktörün evine girmeyi başardıklarını ve polisler gelmeden önce olay yerinden kaçtıklarını açıkladı.

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        İlk alarm, isimsiz bir telefonun polisleri çarşamba akşamı saat 19.00 civarında Keanu Reeves’in mülküne izinsiz giren bir kişi konusunda uyarmasıyla verildi. Harekete geçen polis kapsamlı bir arama yaptı ama kimseyi bulamadı.

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        Ancak polisler, Keanu Reeves'in evindeki güvenlik alarmının çalması üzerine saat 01:00 sularında evine geri döndü.

        Kaynaklara göre, maskeli hırsızlar kaçmadan önce aktörün evinden bir silah çaldı. Ancak, o sırada başka bir şey alınıp alınmadığı hala belirsizliğini koruyor. Reeves hırsızlık sırasında evde değildi.

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        Keanu Reeves, 2014'te de iki kez hırsızların hedefi olmuş ve kısa bir süre önce de bu yılın başlarında evine gelen bir sapığa karşı yasaklama emri çıkarılmıştı.

        #keanu reeves
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