Kedi ile yılanın kavgası

Hacımehmetli Mahallesi Bağderesi Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın önünde duran sokak kedisi, yakındaki yılanı fark etti. Kedinin patisiyle uzaklaştırmaya çalıştığı yılan da kendini korumaya çalıştı.

Kedinin patiyle saldırdığı yılan bina girişine yöneldi. Kapı korkuluklarına tırmanan yılanı kedi bir süre takip etti. Daha sonra kedinin kapıdan uzaklaşmasıyla yılan bahçedeki yeşil alana yöneldi. Yılan ve kedi bir süre sonra gözden kayboldu.

O anlar çevredekiler tarafından telefon kamerasıyla görüntülendi.