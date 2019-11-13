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Kedileri serbest bırakan Quilty için kampanya başlatıldı

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ABD'nin Houston kentindeki hayvan barınağının sevimli üyesi Quilty, sürekli olarak diğer kedilerin kafeslerini açarak onları serbest bıraktığı için tecrit edildi. Quilty'nin serbest bırakılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı

Kedileri serbest bırakan Quilty

ABD'nin Houston kentindeki 'Friends For Life Animal Rescue and Adoption Organization'ın (Ömür Boyu Arkadaş Hayvan Kurtarma ve Sahiplendirme Organizasyonu) asi üyesi Quilty, barınaktaki diğer kedileri özgürleştirmeye çalışırken kendi başını yaktı.

Barınaktaki diğer kedilerin kafeslerini günde birden fazla kez açıp onları serbest bırakan Quilty tecrit edildi. Quilty’nin yaptıkları sosyal medyada ilgi görünce işgüzar kedinin serbest bırakılması için 'FreeQuilty' (Quilty'e Özgürlük) etiketiyle bir kampanya başlatıldı.

Kedinin masum olduğunu savunan kullanıcılar ‘kapıları açın’ çağrısı yaptı.

Barınak çalışanları ise "Quilty kendine hakim olamıyor ve hiç utanması yok. Kedileri günde birkaç kez odalarından çıkarmaya bayılıyor. O lobide kısa bir mola alırken, Quilty-geçirmez kedi odamız oluyor. Oda arkadaşları, lobideki sürgünü sırasında onu özlüyor. Gece vakti yaptıkları kaçamaklardan hoşlanıyorlardı. Öte yandan ekip sabahki kedi kavgalarını özlemiyor" dedi. 

Yetkililer Quilty'nin eskiden yaşadığı evin köpeğini de serbest bıraktığını belirtti. Asi kedinin köpeklerle anlaştığını ekleyen barınak "Lüften. Gelin ve onunla tanışın. Ve lütfen onu evinize götürün. Lütfen" çağrısında bulundu.

Mesajın ardından Quilty'i sahiplenmek isteyen birçok aday çıktı. Bunun üzerine barınağa talep yağdı ve pek çok insan Quilty’e bakabileceğini söyledi.

Barınakta yaşadıktan sonra sahiplendirilen asi kedi şimdilerde yeni evinde oldukça mutlu...

 

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