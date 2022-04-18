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Kemal Uçar'dan nostaljik paylaşım: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

Ünlü oyuncu Kemal Uçar çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

HABERTURK.COM
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    'Ezel', 'Kardeş Payı' ve 'Payitaht Abdülhamid' gibi dizilerde rol alan oyuncu Kemal Uçar, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu. 
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    37 yaşındaki oyuncu, ilkokulda çekilen fotoğrafını yayınladı. Kemal Uçar, gönderisine, "Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırık, alnımın sağ üst tarafı yaralıydı. Düğmemi koparmıştım... Önlüğüm lekeli, önümdeki defter, kalem ve abaküs bana ait değil. Hayatın bana ne getireceğini bilmiyorum. En önemlisi bütün bunlar pek de umrumda değil. Ama ne zaman bu fotoğrafa baksam, 'Bu çocuğu daha fazla mutlu edebilirdim' diyerek düşünmekten kendimi alamıyorum. Geçenlerde Eda Abat 'Onu mutlu edecek zamanın hala var' dedi. Umarım öyledir..." ifadelerini not düştü.
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Haluk Levent
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Haluk Levent
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Işıl Yücesoy
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Işıl Yücesoy
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Ayşe Kökçü
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Ayşe Kökçü
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Civan Canova
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Civan Canova
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Nez
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Nez
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Cem Davran
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Cem Davran
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    İbrahim Büyükak
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    İbrahim Büyükak
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Emel Sayın
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Emel Sayın
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Sevcan Orhan
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Sevcan Orhan
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Esra Dermancıoğlu
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Esra Dermancıoğlu
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Alina Boz
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Alina Boz
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Demet Akalın
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Demet Akalın
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Teoman
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Teoman
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Murat Yıldırım
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Murat Yıldırım
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Nusret
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Nusret
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Burcu Biricik
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Burcu Biricik
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Hilal Özdemir
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Hilal Özdemir
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Türkan Şoray
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Türkan Şoray
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Tarkan
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Tarkan
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Nilgün Belgün
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Nilgün Belgün
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Demet Şener
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Demet Şener
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Boran Kuzum
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Boran Kuzum
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Berdan Mardini 
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Berdan Mardini 
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Müge Anlı
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Müge Anlı
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Aydilge
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Aydilge
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Ege
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Ege
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Mabel Matiz
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Mabel Matiz
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Murat Boz
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Murat Boz
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Serenay Sarıkaya
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Serenay Sarıkaya
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Onur Buldu
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Onur Buldu
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Sinem Kobal ile annesi Nuray Kobal
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Sinem Kobal ile annesi Nuray Kobal
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Cüneyt Arkın
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Cüneyt Arkın
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Fazıl Say
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Fazıl Say
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Berfu Yenenler
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Berfu Yenenler
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Merve Boluğur
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Merve Boluğur
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Dilan Çiçek Deniz
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Dilan Çiçek Deniz
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Soner Sarıkabadayı
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Soner Sarıkabadayı
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Cem Yılmaz
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Cem Yılmaz
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Aslı İnandık
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Aslı İnandık
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Mazhar Alanson
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Mazhar Alanson
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Deniz Pulaş
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Deniz Pulaş
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Bülent Şakrak
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Bülent Şakrak
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Meryem Uzerli
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Meryem Uzerli
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Rıza Kocaoğlu
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Rıza Kocaoğlu
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Serdar Ortaç
  • Kemal Uçar: Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırıktı

    Serdar Ortaç

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