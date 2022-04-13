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Kenan Çoban'ın oğlu sosyal medyayı salladı

'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Abdülhey' karakteri ile hafızlara kazınan ve pek çok dizide rol alan Kenan Çoban, oğlu Miraç Mert ile fotoğrafını paylaştı. Baba-oğulun benzerliği sosyal medyada çok konuşuldu

HABERTURK.COM
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Rol aldığı 'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Abdülhey' karakteri ile ünlenen Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert, babasına olan benzerliğiyle sosyal medyada gündem oldu.
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    'ABDÜLHEY' OLARAK DOĞMUŞ!

    Son olarak final yapan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan 47 yaşındaki oyuncunun oğluyla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Çoban'ın fotoğrafına, "Çocuk direkt 'Abdülhey' olarak doğmuş!" ve "Aynı babasının oğlu..." şeklinde yorumlar yapıldı. 
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    İKİ KEZ EVLENDİ

    Öte yandan Kenan Çoban, ilk evliliğini 2011 yılında Dilek Özkan ile gerçekleştirmişti. Ancak Çoban, 5 ay evli kaldığı Özkan'a tazminat davası açarak düğün masraflarını geri istemişti.
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Kenan Çoban, 2017'de de Helin Nazlı Çoban ile nikah masasına oturmuştu. Eşiyle mutlu bir evlilik sürdüren Çoban, sosyal medya hesabından sık sık ailesiyle geçirdiği keyifli anlarını paylaşıyor.
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Görkem Sevindik-Kübra Siyahdemir çifti ile oğulları
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Azra Akın-Atakan Koru çifti ile oğulları Demir
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Defne Samyeli ile kızları Deren Talu ve Derin Talu
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Hazal Kaya-Ali Atay çifti ile oğulları Fikret Ali
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Perihan Savaş ile oğlu Zafer Savaş
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Can Bonomo-Öykü Karayel çifti ile oğulları Roman
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti ile oğulları Can
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti ve oğulları Marsel
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun kızları Gülenay Çoruh
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Şafak Sezer ile kızı Sudem
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Uraz Kaygılaroğlu ile kızı Ada
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Levent Özdilek ile kızı Naz
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte...
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Şoray Uzun ile çocukları
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Demet Şener, kızı İrem ve oğlu Ömer
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    İbrahim Büyükak ile oğlu Aslan Oktay
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade ile kızları Narin
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Cenk Torun ile Nevin Ursavaş'ın oğlu Şan
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Merve Özbey-Kenan Koçak ile kızları Elif Özüm
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Suna Yıldızoğlu ile kızı Yasemin Kay Allen
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Arzu Yanardağ ile kızı Alara Maya
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Bülent Serttaş ile kızı Miray
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Nazlı Çelik ile kızı Kayra
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Özgür Ozan ile oğlu Ali Demir Ozan
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Yeşim Salkım ile kızı Meryem Ada
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Tuğba Coşkun'un Mehmet Ali Erbil ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Volkan Konak ile kızı Şimal
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Burak Sağyaşar-Hatice Şendil ile oğulları Can
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Alişan ile çocukları Burak ve Eliz
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Haluk Levent ile kızı Ela Acil
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Seda Bakan ile kızı Leyla
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Nur Fettahoğlu ile kızı Elisa Güzin
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Almeda Abazi-Tolgahan Sayışman çifti ile oğulları Efehan
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Vedat Milor ile Ceylan Handan
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Umut Akyürek ve kızı Melek Bal
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Burcu Kara ve oğlu Ali
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Sibel Can ile kızı Melisa Ural
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Nefise Karatay ile kızı Maya
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Necip Memili ile kızı Asya
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Cem Yılmaz ile oğlu Kemal
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    İpek Açar ile kızı Aslı Gönül
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    İzzet Yıldızhan ve çocukları
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Feridun Düzağaç ve kızı Tuya Naz
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Tolga Çevik ile çocukları Tan ve Tuna
  • Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert sosyal medyayı salladı

    Coşkun Sabah ile kızı Roza Sabah

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