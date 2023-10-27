Kenan Doğulu'dan Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel marş 'İkinci Yüzyıl'

Kenan Doğulu, Cumhuriyetin 100'üncü yılında sözü ve bestesi kendisine ait olan 'İkinci Yüzyıl' adlı bir marş besteledi.

Tüm dijital platformlarda yerini alan 'İkinci Yüzyıl' adlı marşın sözleri ise şöyle;

Merhaba güzellikler yurdu

Uygarlıkların doğduğu

Kardeşliğimiz kazansın hep

Yurtta sulh cihanda sulh

Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet

Kalplerin beraber attığı

Halkların bir olduğu

Rengarenk insanınla

Ne güzelsin Türkiye

Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet

Ayyıldızlı şarkılar yazıp

Söylüyoruz göklere

Yeri göğü inletiriz Türkiye

Yeri göğü inletiriz Türkiye

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Kutlu olsun ikinci yüzyıl

Huzurlu olsun bütün anneler

Bereketi topraktan

Cesareti Ata’dan

Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet

Dalgalan şanlı bayrağım

Gölgende hep özgürlük olsun

Ayyıldızlı şarkılar yazıp

Söylüyoruz göklere

Yeri göğü inletiriz Türkiye

Yeri göğü inletiriz Türkiye

Kutlu olsun ikinci yüzyıl

Mutlu olsun bütün çocuklar

Dünyayı kendine

Hayran etsin gençlerim

Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet

Masmavi gözleriyle

Yarınları gören

Atatürk'ün izinde

Ayyıldızlı şarkılar yazıp

Söylüyoruz göklere

Yeri göğü inletiriz Türkiye