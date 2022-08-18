Harbiye'de Doğulu gecesi 0:00 / 0:00

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Kenan Doğulu, BKM organizasyonuyla DenizBank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri kapsamında sahneye çıktı.

Konsere 'Bumaya' adlı şarkısı eşliğinde başlayan Kenan Doğulu, şarkıları, sahne performansı ve enerjisiyle Harbiye’de müzik şölenine imza attı. Alanında usta isimlerden oluşan orkestrası eşliğinde sahne alan Doğulu, dinleyicilere dans ve eğlence dolu bir gece yaşattı. Konserde sahneye konuk olan Elif Sanchez, 'Kurşun Adres Sormaz Ki' şarkısının yakın zamanda dinleyiciyle buluşan Türkçe - İspanyolca yeni düzenlemesi 'Vuelve'yi Kenan Doğulu ile birlikte seslendirdi.

Harbiye’deki tüm dinleyicilerin ayakta final yaptığı konserde yoğun istek üzerine bis yapan sanatçı, 'Olmaz' ve 'Döngel' adlı şarkılarıyla alkışlar eşliğinde konserini tamamladı. Kenan Doğulu'yu izlemeye gelenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı.

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DENİZBANK AÇIKHAVA ETKİNLİKLERİ

19 Ağustos Cuma.... Candan Erçetin

20 Ağustos Cumartesi... Cem Adrian

18 Ekim Salı... Sertab Erener