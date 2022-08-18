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Kenan Doğulu'dan Harbiye resitali

Kenan Doğulu, BKM organizasyonuyla DenizBank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri kapsamında sahne aldı

Kenan Doğulu'dan Harbiye resitali
Harbiye'de Doğulu gecesi
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HABERTURK.COM

Kenan Doğulu, BKM organizasyonuyla DenizBank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri kapsamında sahneye çıktı.

Konsere 'Bumaya' adlı şarkısı eşliğinde başlayan Kenan Doğulu, şarkıları, sahne performansı ve enerjisiyle Harbiye’de müzik şölenine imza attı. Alanında usta isimlerden oluşan orkestrası eşliğinde sahne alan Doğulu, dinleyicilere dans ve eğlence dolu bir gece yaşattı. Konserde sahneye konuk olan Elif Sanchez, 'Kurşun Adres Sormaz Ki' şarkısının yakın zamanda dinleyiciyle buluşan Türkçe - İspanyolca yeni düzenlemesi 'Vuelve'yi Kenan Doğulu ile birlikte seslendirdi.

Harbiye’deki tüm dinleyicilerin ayakta final yaptığı konserde yoğun istek üzerine bis yapan sanatçı, 'Olmaz' ve 'Döngel' adlı şarkılarıyla alkışlar eşliğinde konserini tamamladı. Kenan Doğulu'yu izlemeye gelenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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