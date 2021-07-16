Kenan Ece, 2017 yılında Canan Ergüder ile evlendi. Çiftin bir çocuğu var. Eşi Canan Ergüder'in hastalığında en büyük destekçisi olan Kenan Ece, takdir topladı. Kenan Ece'nin özel hayatı merak edildi.

KENAN ECE KAÇ YAŞINDA?

Kenan Ece 40 yaşındadır.

KENAN ECE KİMDİR?

Kenan Cahit Ece (d. 24 Aralık 1980), Türk oyuncudur.

Avusturya Lisesini bitirdikten sonra 2004 yılında Amerika’da Davidson College’de tiyatro ve ekonomi eğitimini tamamladı. Üniversitede birçok oyunda rol aldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra dört yıl Dublin’de yaşadı. Gaeity School of Acting ve Irish Film Academy’de oyunculuk eğitimine devam etti.

İrlanda’nın en köklü televizyon dizisi “Fair City”de 13 bölüm rol aldı. Ardından İrlanda Devlet Tiyatrosu “The Abbey”de çalıştı. Türkiye’ye döndüğünde ilk sinema projesi, yönetmenliğini Yusuf Kurçenli’nin yaptığı “Yüreğine Sor” filmi oldu. Beni Unutma filminde oynadı. Samanyolu, Deli Saraylı, İzmir Çetesi, Krem, Kalp Hırsızı gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2012′de Mustafa Üstündağ ile Çamur’dan Tiyatro’yu kurdu.

Dedesi Galatasaray'ın eski futbolcu ve yöneticilerinden Turgan Ece, Keriman Halis'in erkek kardeşidir.

KENAN ECE'NİN DİZİLERİ

2020- Sadakatsiz (Turgay Güngör) (TV Dizisi)

2018-2019 - Avlu (Murat Ünal) (TV Dizisi)

2017 - Ver Kaç (Sinema Filmi)

2017 - Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (Sinema Filmi)

2015 - Ertuğrul 1890 (Sinema Filmi)

2015-2016 - Güllerin Savaşı (Tibet Yalçın) (TV Dizisi)

2015 - Aşk Olsun (Sinema Filmi)

2014 - Kalp Hırsızı (Tekin) (TV Dizisi)

2014 - Gulyabani (Murat) (Sinema Filmi)

2012 - Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede (Sinema Filmi)

2012 - Son (TV Dizisi)

2012 - Sağ Salim (Ayhan) (Sinema Filmi)

2012 - Krem (TV Dizisi)

2011 - İzmir Çetesi (Ateş) (TV Dizisi)

2011 - Bul Beni (Sinema Filmi)

2011 - Beni Unutma (Hakan) (Sinema Filmi)

2011 - Ay Tutulması (Kenan) (TV Dizisi)

2010 - Samanyolu (Namık) (TV Dizisi)

2010 - Gecekondu (Kendisi) (TV Programı)

2010 - Deli Saraylı (Emir Zahir) (TV Dizisi)

2009 - Masumlar (Kaan) (TV Dizisi)

2009 - Yüreğine Sor (Mustafa) (Sinema Filmi)