Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kenan Işık'ın vefatı ünlüleri yasa boğdu - Magazin haberleri

        Kenan Işık'ın vefatı ünlüleri yasa boğdu

        21 Mart 2014'ten bu yana komada olan Kenan Işık, 76 yaşında hayatını kaybetti. Işık'ın vefat haberinin ardından ünlü isimler, yaşadığı üzüntüyü sosyal medyadan yayımladıkları mesajlarla dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 12:45 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1
        2
        3
        4

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı: Türk tiyatrosu bir ustasını daha kaybetti. Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır diliyorum.

        5

        Hülya Koçyiğit: Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının unutulmaz ismi Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.

        6

        Ali Sunal: Mekânın cennet olsun canım Sayın Bakanım. Şu karede olduğum için o kadar şanslıyımki... Sana doyamadık Kenan ağabeyim. İyi ki tanımışım, dertleşmişim, şakalaşmışım, sahne paylaşmışım nur içinde yat Kenan Işık.

        7

        Zafer Algöz: Allah, rahmet eylesin. Oyunculuk mesleğini seçmemde çok büyük emeğin var. Kenan Işık 10 yıldır hayata tutunmaya çalıştı ve acıları son buldu. Kıymetli ağabeyim, mekânın cennet olsun.

        8

        Gülben Ergen: Dev çınarım Kenan Işık... İki yılımızın her günü sevgiyle, saygıyla, anılarla geçti 'Dadı'da... 10 yıllık hasret sürecine sonsuzluk eklendi şimdi. Değerli ailesine, sevenlerine sabırlar dilerim. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun.

        9

        Güven Hokna: Oyuncu, sunucu ve senarist Sayın Kenan Işık'ı kaybetmişiz. Mekanı cennet olsun. Nurlarda uyusun. Acılı ailesine sabır, dilerim.

        10

        Nilgün Belgün: Çok üzgünüm...Kenan Işık değerli bir Tiyatro adamıydı. 1995 yılında 'Matruşka' adlı Hadi Çaman'la oynadığımız iki kişilik oyunumuzun şahane yönetmeniydi. Hiç unutmuyorum Oyunun ilk gecesi kulis aynama şöyle bir yazı yazmıştı; "Tiyatro çilekeş bir iştir.Siz çile çektikçe güzelleştiniz." Çok zarif kibar kaliteli ve değerli bir aktör ve yönetmendi...Canım Kenan Işık ruhunuz şad mekânınız cennet olsun.

        11

        Ayşegül Aldinç: 10 yıldır uykudan uyanacakmış gibi gelirdi hep. Ümit işte... Olmadı. Işıklara kavuştun; karizmatik, etkili, hitabet'in ustası, zarif bir beyefendi. Dostluğunu kazanmakla mutlu olmak nadir kalmışdın; soyadın gibi ışıklar içinde uyudu. Ailenin, dostlarının, seni bağrına basıp sağlığına her dem duacı olan sevenlerinin başı sağolsun Kenan Işık.

        Not: Rahmetli Orhan Kural'ın Seyahatname isimli kitaplarının 2'ncisinde yazar olarak biz de bulunup seyahat anılarımızı yazmıştık.Kitabı bana imzalamıştı. Şimdi anılarımızın dışında ondan fizikî olarak kalan tek hatıra bu oldu…

        12

        Talat Bulut: Bir can daha aramızdan ayrıldı. Kenan Işık, devrin daim olsun.

        13

        Melek Baykal:

        Sevgili Kenan Işık'ı kaybetmişi. Çok üzgünüm çok.

        14

        Metin Şentürk: Usta oyuncu Kenan Işık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

        15

        Seray Sever: Nur içinde yat Büyük üstat Kenan ışık. Allah ailesine ve sevenlerine sabırlar versin. Başımız sağ olsun.

        16

        Emel Sayın: Bu sabah Kenan Işık'ın vefât haberini öğrendim, çok üzgünüm. Sevgili Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

        17

        Nurgül Yeşilçay: Kenan abiciğim, aklım hep böyle; tatlı, neşeli, güler yüzlü kalacaksın. Nurlar içinde uyu. Türk halkının başı sağ olsun.

        18

        Gonca Vuslateri: Benim bu ülkede Antigone'm sensin demiştiniz. Boynumun borcu olsun... Allah rahmet eylesin. Türkiye'nin başı sağ olsun

        19

        Sinem Kobal: Hoşça kal usta

        20

        Ebru Gündeş

        21

        Eda Ece

        22

        Emre Altuğ

        #Kenan Işık
        #Zafer Alagöz
        #Gülben Ergen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi
        Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi
        Atıcılıkta olimpiyat tarihimizde ilk!
        Atıcılıkta olimpiyat tarihimizde ilk!
        Cinsel istismarda babaya takipsizlik kararı: Görgü tanığı yok
        Cinsel istismarda babaya takipsizlik kararı: Görgü tanığı yok
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Arda Güler, 'Behzat Ç.'de rol almış
        Arda Güler, 'Behzat Ç.'de rol almış
        Anadolu Selçuklu sikkeleri 9 asır öncesine ışık tutuyor
        Anadolu Selçuklu sikkeleri 9 asır öncesine ışık tutuyor
        Astım hastalarına "eyyam-ı bahur" uyarısı
        Astım hastalarına "eyyam-ı bahur" uyarısı
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarmaya tazminat kararı
        Performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarmaya tazminat kararı
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Maliye lüks araçların izini sürüyor
        Maliye lüks araçların izini sürüyor
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik