Kenan Işık'ın vefatı ünlüleri yasa boğdu
21 Mart 2014'ten bu yana komada olan Kenan Işık, 76 yaşında hayatını kaybetti. Işık'ın vefat haberinin ardından ünlü isimler, yaşadığı üzüntüyü sosyal medyadan yayımladıkları mesajlarla dile getirdi
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı: Türk tiyatrosu bir ustasını daha kaybetti. Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır diliyorum.
Hülya Koçyiğit: Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının unutulmaz ismi Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.
Ali Sunal: Mekânın cennet olsun canım Sayın Bakanım. Şu karede olduğum için o kadar şanslıyımki... Sana doyamadık Kenan ağabeyim. İyi ki tanımışım, dertleşmişim, şakalaşmışım, sahne paylaşmışım nur içinde yat Kenan Işık.
Zafer Algöz: Allah, rahmet eylesin. Oyunculuk mesleğini seçmemde çok büyük emeğin var. Kenan Işık 10 yıldır hayata tutunmaya çalıştı ve acıları son buldu. Kıymetli ağabeyim, mekânın cennet olsun.
Gülben Ergen: Dev çınarım Kenan Işık... İki yılımızın her günü sevgiyle, saygıyla, anılarla geçti 'Dadı'da... 10 yıllık hasret sürecine sonsuzluk eklendi şimdi. Değerli ailesine, sevenlerine sabırlar dilerim. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun.
Güven Hokna: Oyuncu, sunucu ve senarist Sayın Kenan Işık'ı kaybetmişiz. Mekanı cennet olsun. Nurlarda uyusun. Acılı ailesine sabır, dilerim.
Nilgün Belgün: Çok üzgünüm...Kenan Işık değerli bir Tiyatro adamıydı. 1995 yılında 'Matruşka' adlı Hadi Çaman'la oynadığımız iki kişilik oyunumuzun şahane yönetmeniydi. Hiç unutmuyorum Oyunun ilk gecesi kulis aynama şöyle bir yazı yazmıştı; "Tiyatro çilekeş bir iştir.Siz çile çektikçe güzelleştiniz." Çok zarif kibar kaliteli ve değerli bir aktör ve yönetmendi...Canım Kenan Işık ruhunuz şad mekânınız cennet olsun.
Ayşegül Aldinç: 10 yıldır uykudan uyanacakmış gibi gelirdi hep. Ümit işte... Olmadı. Işıklara kavuştun; karizmatik, etkili, hitabet'in ustası, zarif bir beyefendi. Dostluğunu kazanmakla mutlu olmak nadir kalmışdın; soyadın gibi ışıklar içinde uyudu. Ailenin, dostlarının, seni bağrına basıp sağlığına her dem duacı olan sevenlerinin başı sağolsun Kenan Işık.
Not: Rahmetli Orhan Kural'ın Seyahatname isimli kitaplarının 2'ncisinde yazar olarak biz de bulunup seyahat anılarımızı yazmıştık.Kitabı bana imzalamıştı. Şimdi anılarımızın dışında ondan fizikî olarak kalan tek hatıra bu oldu…
Talat Bulut: Bir can daha aramızdan ayrıldı. Kenan Işık, devrin daim olsun.
Melek Baykal:
Sevgili Kenan Işık'ı kaybetmişi. Çok üzgünüm çok.
Metin Şentürk: Usta oyuncu Kenan Işık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Seray Sever: Nur içinde yat Büyük üstat Kenan ışık. Allah ailesine ve sevenlerine sabırlar versin. Başımız sağ olsun.
Emel Sayın: Bu sabah Kenan Işık'ın vefât haberini öğrendim, çok üzgünüm. Sevgili Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Nurgül Yeşilçay: Kenan abiciğim, aklım hep böyle; tatlı, neşeli, güler yüzlü kalacaksın. Nurlar içinde uyu. Türk halkının başı sağ olsun.
Gonca Vuslateri: Benim bu ülkede Antigone'm sensin demiştiniz. Boynumun borcu olsun... Allah rahmet eylesin. Türkiye'nin başı sağ olsun
Sinem Kobal: Hoşça kal usta
Ebru Gündeş
Eda Ece