Kenan Işık'ın vefatı ünlüleri yasa boğdu

Ayşegül Aldinç: 10 yıldır uykudan uyanacakmış gibi gelirdi hep. Ümit işte... Olmadı. Işıklara kavuştun; karizmatik, etkili, hitabet'in ustası, zarif bir beyefendi. Dostluğunu kazanmakla mutlu olmak nadir kalmışdın; soyadın gibi ışıklar içinde uyudu. Ailenin, dostlarının, seni bağrına basıp sağlığına her dem duacı olan sevenlerinin başı sağolsun Kenan Işık.

Not: Rahmetli Orhan Kural'ın Seyahatname isimli kitaplarının 2'ncisinde yazar olarak biz de bulunup seyahat anılarımızı yazmıştık.Kitabı bana imzalamıştı. Şimdi anılarımızın dışında ondan fizikî olarak kalan tek hatıra bu oldu…