Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu, dünyanın en hızlı çocuğu oldu

        Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu, dünyanın en hızlı çocuğu oldu

        Dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, saatte 312 km hızla dünyanın en hızlı çocuğu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 10:59 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1
        2

        5 kez Dünya Süpersport Şampiyonu olan motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, dünyanın en hızlı çocuğu ünvanını kazandı.

        3

        Otomobil ve motosikletleriyle sosyal medyada fenomen haline gelen ve Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Zayn, saatte 312 km hızla dünyanın en hızlı çocuğu oldu.

        4

        O anlar sosyal medya hesabından bir video ile paylaşan Kenan Sofuoğlu; "5 yıl 128 günlük Zayn, saatte 312 kilometre hızla dünyanın en hızlı çocuğu oldu" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #kenan sofuoğlu
        #Zayn Sofuoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        İzmir açıklaması: Şehir yangına teslim olabilirdi!
        İzmir açıklaması: Şehir yangına teslim olabilirdi!
        İstanbul'da hava kirliliği arttı!
        İstanbul'da hava kirliliği arttı!
        ABD'de Demokratların kongresi toplanıyor
        ABD'de Demokratların kongresi toplanıyor
        Beşiktaş - Antalyaspor maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Antalyaspor maçının yazar yorumları
        Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
        Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Türkiye'de sedan modellerin fişini çekiyor
        Türkiye'de sedan modellerin fişini çekiyor
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Kalp krizi denildi! Otopside çıktı
        Kalp krizi denildi! Otopside çıktı
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Emeklilikte dilekçe sıkıntısı
        Emeklilikte dilekçe sıkıntısı
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Pazarın yüzde 70'i ithal oldu
        Pazarın yüzde 70'i ithal oldu
        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık alarmı!
        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık alarmı!
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!