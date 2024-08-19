Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu, dünyanın en hızlı çocuğu oldu
Dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, saatte 312 km hızla dünyanın en hızlı çocuğu oldu
Giriş: 19.08.2024 - 10:59 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:41
1
2
5 kez Dünya Süpersport Şampiyonu olan motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, dünyanın en hızlı çocuğu ünvanını kazandı.
3
Otomobil ve motosikletleriyle sosyal medyada fenomen haline gelen ve Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Zayn, saatte 312 km hızla dünyanın en hızlı çocuğu oldu.