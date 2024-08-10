Kendall Jenner arkadaşlarıyla tatilde
Ünlü model Kendall Jenner, arkadaşlarıyla Ibiza'da tatil yapıyor
Giriş: 10.08.2024 - 17:23 Güncelleme: 10.08.2024 - 17:23
1
Podyum dünyasınınn aranılan isimlerinden olan Kendall Jenner, arkadaşlarıyla birlikte tekne tatiline çıktı.
2
Ünlü model, İspanya'nın gözde tatil beldesi Ibıza Adası'nın açıklarında görüntülendi.
3
Teknelerini, Ibiza Adası'nın açıklarındaki küçük bir adanın yakınlarına demirleyen gruptan Kendall Jenner, kendisi gibi model olan arkadaşı Fai Khadra ile jet ski gezisi yaptı.