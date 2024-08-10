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        Haberler Dünyadan Kendall Jenner arkadaşlarıyla tatilde - Magazin haberleri

        Kendall Jenner arkadaşlarıyla tatilde

        Ünlü model Kendall Jenner, arkadaşlarıyla Ibiza'da tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 17:23 Güncelleme: 10.08.2024 - 17:23
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        Podyum dünyasınınn aranılan isimlerinden olan Kendall Jenner, arkadaşlarıyla birlikte tekne tatiline çıktı.

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        Ünlü model, İspanya'nın gözde tatil beldesi Ibıza Adası'nın açıklarında görüntülendi.

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        Teknelerini, Ibiza Adası'nın açıklarındaki küçük bir adanın yakınlarına demirleyen gruptan Kendall Jenner, kendisi gibi model olan arkadaşı Fai Khadra ile jet ski gezisi yaptı.

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        Kısa bir turdan sonra Kendall Jenner, teknenin arka kısmına oturarak arkadaşlarını seyretti.

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        Arkadaş grubu, akşam üstü rotalarını Ibıza Adası'na doğru çevirdi.

        #Kendall Jenner
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