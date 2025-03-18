Kerem Alışık, babası Sadri Alışık'ı böyle andı

Kerem Alışık, 18 Mart 1995'te hayatını kaybeden babası Sadri Alışık'ı paylaşımla andı.

"O SELAM BİR SELAMDAN BİR FAZLASI OLDU"

64 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı: Yolculuk bir sıcak selam ile başladı. Ve o selam bir selamdan bir fazlası oldu. Sadri Alışık her selam verdiğinde yüreğimizden kuşlar havalandı gökyüzüne. Şimdi Sadri Alışık'a her selam verdiğimizde gökyüzü kuşları yolluyor yüreğimize... Yokluğunda 30'uncu yıl... Özlem, minnet, rahmet ve sevgiyle...