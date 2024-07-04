Kerem Kupacı ve Ece Ceylanlı evlendi
Oyuncu Kerem Kupacı, avukat sevgilisi Ece Ceylanlı ile Sedef Adası'nda nikâh masasına oturdu. Törende esprili bir davranışta bulunan Kupacı, Ceylanlı'nın ardından "Evet" diyeceği sırada masadan uzaklaştı
Bir döneme damga vuran 2003 - 2006 yılları arasında ekrana gelen 'Hayat Bilgisi' adlı dizide canlandırdığı 'Pikaçu Kerem' karakteri ile hafızalara kazınan Kerem Kupacı, avukat Ece Ceylanlı ile evlendi.
53 yaşındaki Kerem Kupacı'nın gözlerden uzak aşk yaşadığı avukat sevgilisi Ece Ceylanlı ile nikâh merasimi ise Sedef Adası'nde gerçekteşti.
Nikâh törenine ise çiftin akrabaları ve yakın arkadaşları katıldı.
NİKÂH MASASINDAN KAÇTI
Nikâhta esprili bir davranışta bulunan Kerem Kupacı, Ece Ceylanlı'nın ardından "Evet" diyeceği sırada masadan uzaklaşması misafirleri güldürdü.
Çiftin keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.