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        Haberler Magazin Oyuncu Kerem Kupacı ve avukat sevgilisi Ece Ceylanlı evlendi - Son dakika magazin haberleri

        Kerem Kupacı ve Ece Ceylanlı evlendi

        Oyuncu Kerem Kupacı, avukat sevgilisi Ece Ceylanlı ile Sedef Adası'nda nikâh masasına oturdu. Törende esprili bir davranışta bulunan Kupacı, Ceylanlı'nın ardından "Evet" diyeceği sırada masadan uzaklaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 08:40 Güncelleme: 04.07.2024 - 09:21
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        Bir döneme damga vuran 2003 - 2006 yılları arasında ekrana gelen 'Hayat Bilgisi' adlı dizide canlandırdığı 'Pikaçu Kerem' karakteri ile hafızalara kazınan Kerem Kupacı, avukat Ece Ceylanlı ile evlendi.

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        53 yaşındaki Kerem Kupacı'nın gözlerden uzak aşk yaşadığı avukat sevgilisi Ece Ceylanlı ile nikâh merasimi ise Sedef Adası'nde gerçekteşti.

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        Nikâh törenine ise çiftin akrabaları ve yakın arkadaşları katıldı.

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        NİKÂH MASASINDAN KAÇTI

        Nikâhta esprili bir davranışta bulunan Kerem Kupacı, Ece Ceylanlı'nın ardından "Evet" diyeceği sırada masadan uzaklaşması misafirleri güldürdü.

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        Çiftin keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.

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        Geceye ait görüntüler ise oyuncu Burcu Binici tarafından sosyal medyadadan paylaşıldı.

        #Kerem Kupacı
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