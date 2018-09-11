3 | 20

Kerimcan Durmaz, sosyal medyada yayınladığı videoda, 15 gündür yoktum maalesef. Apandisitim patladı bir hastanenin ihmalsizliği yüzünden, başka bir hastanede apandisit ameliyatı oldum. Korkunç günler geçirdim. 15 gün boyunca serumlarla beslendiğim için çok zayıfladım. Zayıfladığım için kendimi çok fazla beğenmiyorum" ifadelerini kullandı.