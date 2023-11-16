Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Keserli vahşette katili 'kedi' eleverdi

        Keserli vahşette katili 'kedi' eleverdi

        Kayseri'de, Hasibe Soykuk'un başına keserle vurularak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan 2'si oğlu 1'i komşusu olmak üzere toplam 3 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Katili, kamera görüntüsünde bir kedinin hayatın olağan akışına aykırı şekilde hareketlerde bulunarak, panikle kaçması eleverdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 19:49 Güncelleme: 17.11.2023 - 01:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kayseri'de, Hasibe Soykuk'un (51) başına keserle vurularak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 oğlu serbest kalırken, komşuları İsmail Kocatürk, tutuklanarak Bünyan Cezaevi'ne konuldu.

        2

        115 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, Hasibe Soykuk'un katil zanlısını bulmak için çalışma başlattı. 115 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen ekipler, ölen Soykuk'un evinin arka bahçe kısmını gören kamera görüntüsünde bir kedinin hayatın olağan akışına aykırı şekilde hareketlerde bulunarak, panikle kaçtığını belirledi.

        Bunun üzerine kedinin kaçtığı bölgede yapılan araştırmada, Hasibe Soykuk'un komşusu ve çocuklarının arkadaşı olan İsmail Kocatürk'ün evinin bulunduğu yerde kan izlerini olduğu tespit edildi. Şüpheli komşu Kocatürk'ün evinde yapılan incelemede ise evin bazı bölümlerinde ve lavaboda kan izleri bulundu.

        3

        POŞETLE MALZEME GÖTÜRMÜŞ

        Jandarma ekipleri, çevredeki kamera görüntülerinde yaptığı incelemede, İsmail Kocatürk'ün elinde poşet ile malzeme götürdüğünü belirledi. Kocatürk ise karakolda alınan ifadesinde söz konusu poşet içinde suça konu olan keser ile kanlı elbise ve ayakkabıyı evin uzağında bulunan boş bir alana attığını söyledi.

        Jandarma tarafından keşif yapılan bölgede söz konusu malzemeler de ele geçirildi. Hasibe Soykuk'un kafasına keser ile vurarak öldürdüğü iddia edilen İsmail Kocatürk'ün, 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' suçlarından da 9 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

        4

        Olay, 13 Kasım saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Güney Mahallesi Yüksel Çavuşoğlu Caddesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre Seyit Ahmet Soykuk hayvanlarını otlattıktan sonra eve geldiğinde eşi Hasibe Soykuk'u kanlar içinde yerde yatarken buldu.

        5

        İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasibe Soykuk'un kafasına sert bir cisim ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

        6

        Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Hasibe Soykuk'un cenazesi otopsisi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Soykuk'un cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak, Gesi Güney Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        7

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) çalışması sonucu olayla bağlantısı olabileceği düşünülen, ölen Hasibe Soykuk'un eşi Seyit Ahmet, oğulları Samet ve Bekir Buğrahan ile komşuları İsmail Kocatürk (fotoğrafta) gözaltına alınmıştı.

        Soykuk'un eşi Seyit Ahmet, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

        #son dakika haberleri kayseri
        #keser
        #kadın cinayeti
        #Hasibe Soykuk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        BM'den İsrail'e: Üzüntüyle karşılıyoruz
        BM'den İsrail'e: Üzüntüyle karşılıyoruz
        Dilan ve Engin Polat'ın avukatı etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi
        Dilan ve Engin Polat'ın avukatı etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi
        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar
        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar
        Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
        Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
        Gizemli sesin sırrı çözüldü
        Gizemli sesin sırrı çözüldü
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        Eski eşin ölümünde sanığa "iyi hal indirimli" ceza!
        Eski eşin ölümünde sanığa "iyi hal indirimli" ceza!
        Vicdansız anneye ağırlaştırılmış müebbet istendi!
        Vicdansız anneye ağırlaştırılmış müebbet istendi!
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        İtalya Katolik Kilisesi'nden rapor: 54 kişi cinsel saldırıya ve istismara uğradı
        İtalya Katolik Kilisesi'nden rapor: 54 kişi cinsel saldırıya ve istismara uğradı
        Konut fiyatlarında artış
        Konut fiyatlarında artış
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Baba oluyor
        Baba oluyor
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"