Keserli vahşette katili 'kedi' eleverdi
Kayseri'de, Hasibe Soykuk'un başına keserle vurularak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan 2'si oğlu 1'i komşusu olmak üzere toplam 3 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Katili, kamera görüntüsünde bir kedinin hayatın olağan akışına aykırı şekilde hareketlerde bulunarak, panikle kaçması eleverdi
Kayseri'de, Hasibe Soykuk'un (51) başına keserle vurularak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 oğlu serbest kalırken, komşuları İsmail Kocatürk, tutuklanarak Bünyan Cezaevi'ne konuldu.
115 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, Hasibe Soykuk'un katil zanlısını bulmak için çalışma başlattı. 115 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen ekipler, ölen Soykuk'un evinin arka bahçe kısmını gören kamera görüntüsünde bir kedinin hayatın olağan akışına aykırı şekilde hareketlerde bulunarak, panikle kaçtığını belirledi.
Bunun üzerine kedinin kaçtığı bölgede yapılan araştırmada, Hasibe Soykuk'un komşusu ve çocuklarının arkadaşı olan İsmail Kocatürk'ün evinin bulunduğu yerde kan izlerini olduğu tespit edildi. Şüpheli komşu Kocatürk'ün evinde yapılan incelemede ise evin bazı bölümlerinde ve lavaboda kan izleri bulundu.
POŞETLE MALZEME GÖTÜRMÜŞ
Jandarma ekipleri, çevredeki kamera görüntülerinde yaptığı incelemede, İsmail Kocatürk'ün elinde poşet ile malzeme götürdüğünü belirledi. Kocatürk ise karakolda alınan ifadesinde söz konusu poşet içinde suça konu olan keser ile kanlı elbise ve ayakkabıyı evin uzağında bulunan boş bir alana attığını söyledi.
Jandarma tarafından keşif yapılan bölgede söz konusu malzemeler de ele geçirildi. Hasibe Soykuk'un kafasına keser ile vurarak öldürdüğü iddia edilen İsmail Kocatürk'ün, 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' suçlarından da 9 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Olay, 13 Kasım saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Güney Mahallesi Yüksel Çavuşoğlu Caddesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre Seyit Ahmet Soykuk hayvanlarını otlattıktan sonra eve geldiğinde eşi Hasibe Soykuk'u kanlar içinde yerde yatarken buldu.
İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasibe Soykuk'un kafasına sert bir cisim ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.
Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Hasibe Soykuk'un cenazesi otopsisi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Soykuk'un cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak, Gesi Güney Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) çalışması sonucu olayla bağlantısı olabileceği düşünülen, ölen Hasibe Soykuk'un eşi Seyit Ahmet, oğulları Samet ve Bekir Buğrahan ile komşuları İsmail Kocatürk (fotoğrafta) gözaltına alınmıştı.
Soykuk'un eşi Seyit Ahmet, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.