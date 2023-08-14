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BÖLGEDEKİ AĞAÇLARIN KESİLMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLARDI Pasicif Lumber Company isimli kereste şirketi bölgedeki sekoya ağaçlarını kesmek istiyordu. Hill'inde aralarında bulunduğu çevreciler kesime engel olmaya çalıştı. Ağaç kesimine karşı yürütülen en güçlü direniş ise bölgedeki 1500 yaşında olan en yaşlı ağaçtı. Luna isimli bu ağacın üzerinde 10 Aralık 1997'den itibaren Julia Butterfly Hill yaşamaya başladı.

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ZORLU HAVA ŞARTLARI VE ZORBALIKLAR GÖRDÜ Yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki ağaca tırmanan aktivist, tarihi sekoya ağacına küçük yaşanabilir bir platform inşa etti ve 738 gün boyunca hayatını sürdürdü. Yaşadığı zorlukları dile getiren Hill, şiddetli sarsıntılar, böcekler, olumsuz hava koşulları ve kendisini tehdit eden insanlarla karşılaştığını söyledi.

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VAZGEÇMEDİ VE AMACINA ULAŞTI Tüm zorluklara rağmen doğayı korumak için bir insanın ne kadar ileri gidebileceğini göstermek isteyen Hill vazgeçmedi. Ağacın üzerinde geçirdiği 2 yıl boyunca sürekli desteklendi. Erzakları çevreciler tarafından karşılandı. Tarihe geçen bu eylem 18 Aralık 1999 yılında sona erdi. Hill amacına ulaştı ve kereste ağacı bölgedeki ağaçları kesmedi. Kaynak: Treesfoundation, Julia Butterfly Hill

Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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