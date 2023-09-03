İkili arasındaki nafaka davası sonuçlandı. Mücadeleyi Kevin Costner kazandı. Yapılan son duruşmada Santa Barbara'daki bir yargıç, son olarak ünlü aktörün üç çocuğu için ödediği nafakayı 63 bin dolara düşürdü.

Dava sonrası basına konuşan Kevin Costner, "Biriyle bu kadar uzun süre bir hayatı paylaştığınızda, aslında bu davaların bir kazananı olmuyor. Bir an dünyanın zirvesinde olduğunuzu hissediyorsunuz ve sonra ne kadar savunmasız olduğunuzu fark ediyorsunuz. Christine inanılmaz bir anne. Bu durumu çözeceğiz, şu anda sadece biraz iyileşmemiz gerekiyor" dedi.

6 Şurada Paylaş!









EVLİLİKTE 'İHANET' İDDİALARI

Çift, daha önce de 'ihanet' söylentileriyle gündeme gelmişti. Kevin Costner'in bir dönem rol aldığı 'Yellowstone' adlı yapımda görevli bir kadından çocuk sahibi olduğu öne sürülmüştü. Ancak oyuncuya yakın bir kaynak bu söylentinin doğru olmadığını savunmuştu.

Daha sonra da Christine Baumgartner'ın emlakçı Daniel Starr ile Kevin Costner'ı aldattığı konuşuluyordu. Baumgartner da çıkan haberlerin ardından Starr ile ilişkisi olduğu iddialarını reddetmişti.

Fotoğraflar: AP, Reuters, Avalon, Mega