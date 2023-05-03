Kevin Costner'ın çocukları için ortak velayet talebinde bulunduğu öğrenildi. Costner ve Baumgartner'ın, Cayden (15), Hayes (14) ve Grace (12) adında üç çocuğu bulunuyor.

İngiliz basınına yansıyan haberler göre; Kevin Costner'ın, 250 milyon dolarlık servetinin evlilik öncesi bir anlaşma ile korunduğu iddia edildi.