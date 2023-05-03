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Kevin Costner boşanıyor

Kevin Costner ile 18 yıllık eşi Christine Baumgartner, boşanma kararı aldı. 68 yaşındaki Costner'ın menajeri, "Bu zor zamanda kendisinin, Christine'in ve çocuklarının mahremiyetine saygı gösterilmesini istiyoruz" açıklamasını yaptı. Ünlü oyuncunun 250 milyon dolarlık serveti evlilik sözleşmesiyle koruma altında bulunuyor

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  • Kevin Costner ile Christine Baumgartner boşanıyor - Magazin haberleri

    'Kurtlarla Dans', 'Bodyguard', 'Harberci' ve 'Kusursuz Dünya' gibi filmlerin başrol oyuncusu Kevin Costner, özel hayatında çalkantılı bir döneme girdi.

    Kevin Costner, 18 yıllık evliliğini sonlandırıyor. Costner ile eşi Christine Baumgartner boşanma karar aldı.
  • Kevin Costner ile Christine Baumgartner boşanıyor - Magazin haberleri

    Kevin Costner'ın menajeri yaptığı açıklamada, "Bay Costner’ın kontrolünün dışındaki koşulların ortaya çıkması nedeniyle evliliğini sonlandırmaması büyük bir üzüntü. Bu zor zamanda kendisinin, Christine’in ve çocuklarının mahremiyetine saygı gösterilmesini istiyoruz" dedi.
  • Kevin Costner ile Christine Baumgartner boşanıyor - Magazin haberleri

    Kevin Costner'ın çocukları için ortak velayet talebinde bulunduğu öğrenildi. Costner ve Baumgartner'ın, Cayden (15), Hayes (14) ve Grace (12) adında üç çocuğu bulunuyor.

    İngiliz basınına yansıyan haberler göre; Kevin Costner'ın, 250 milyon dolarlık servetinin evlilik öncesi bir anlaşma ile korunduğu iddia edildi.

     
  • Kevin Costner ile Christine Baumgartner boşanıyor - Magazin haberleri

    Kevin Costner, Oscar, BAFTA ve Altın Küre ödüllerine layık görülmüştü. Fanatik bir Arsenal taraftarı olan Costner, Modern West adlı bir rock grubunun da vokalistliğini yapıyor. 

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