Kevin Costner ve Christine Baumgartner arasında sular durulmuyor: Seni besleyen eli ısırma
18 yıllık eşi Christine Baumgartner ile boşanma kararı alan ABD'li oyuncu Kevin Costner'ın olaylı ayrılık süreci devam ediyor. Costner'ın avukatlarından biri olan Jacqueline Misho'nun Baumgartner'ın avukatına yönelik yazdığı bir elektronik posta ortaya çıktı: Seni besleyen eli ısırmak iyi bir fikir değil
'Kurtlarla Dans', 'Bodyguard', 'Harberci' ve 'Kusursuz Dünya' gibi filmlerin başrol oyuncusu Kevin Costner, bir süredir özel hayatında çalkantılı günler yaşıyor. Costner, 18 yıllık evliliğini sonlandırıyor. Costner ile eşi Christine Baumgartner, geçtiğimiz mayıs ayında boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.
Christine Baumgartner, boşanma dilekçesinde şiddetli geçimsizlikten bahsederek ayrılık tarihlerinin 11 Nisan olduğunu belirtmişti.
129 BİN DOLAR NAFAKA ÖDEYECEK
ABD basınındaki haberlere göre; Kevin Costner'ın boşanmak üzere olduğu eşi Christine Baumgartner'a 129 bin dolar nafaka ödeyecek. Mahkeme belgelerine göre, bu rakam geçici olabilir ve gelecek duruşmada yeniden değerlendirilebilecek.
260 BİN DOLAN TALEP ETMİŞTİ
Christine Baumgartner'ın eşinden 260 bin dolar talep ettiği ifade edilmişti. Bu paranın çiftin çocuklarının masrafları için ödeneceği bildirilmişti. İngiliz basınına yansıyan haberler göre; Kevin Costner'ın, 250 milyon dolarlık servetinin evlilik öncesi bir anlaşma ile korunduğu iddia edilmişti.
Kevin Costner ile Christine Baumgartner'ın çekişmeli boşanma davası sürüyor. Costner ile Baumgartner'ın boşanma davasıyla ilgili olarak basın tarafından ele geçirilen dava dokümanlarına göre eski çift çok farklı konular nedeniyle büyük bir gerilim yaşıyor. Üstelik bu gerilim azalmak yerine giderek artıyor.
EV EŞYALARININ LİSTESİNİ YAPTI
İddialara göre Christine Baumgartner, Kevin Costner'ın kendisinden boşaltmasını istediği Santa Barbara''daki malikaneden almak istediği eşyaların bir listesini yaptı.
MAVİ BEYAZ PLAJ ŞEMSİYESİ VE TENCERE - TAVA
Christine Baumgartner, 145 milyon dolar değerindeki bu evden ayrılırken mutfak gereçleri; tencere, tava, meyve sıkacağı, mavi beyaz bir plaj şemsiyesi, egzersiz bisikletini de alıp götürmeyi istiyor.
Belirtildiğine göre Kevin Costner, boşanmaya hazırlandığı eşinin evlilikleri sırasında yaşadıkları gösterişli malikaneden kendisine ait banyo ve kozmetik malzemelerini, çantalarını, elbiselerini ve mücevherlerini hatta bazı noel süslemelerini bile alıp götürmesine izin veriyor. Fakat bunun dışındaki eşyalar için yazılı bir anlaşma yapılması gerektiği görüşünde.
"SENİ BESLEYEN ELİ ISIRMAK İYİ BİR FİKİR DEĞİL"
İddialara göre Christine Baumgartner'ın evden almak istediği bu eşyalar Kevin Costner'ın avukatı Jacqueline Misho'yu Baumgartner'a yönelik olarak "Seni besleyen eli ısırmak iyi bir fikir değil" cümlesinin de yer aldığı bir mail yazmaya yönlendirdi.
Bütün bunlar da milyon dolarlık servetin yanında lafı bile olmayacak ufak tefek ev eşyalarının araları iyice bozulan çift için nasıl da büyük bir sorun olduğunu gözler önüne seriyor.
ÜNLÜ BOŞANMA AVUKATIYLA ÇALIŞIYOR
Bu arada Kevin Costner'ın boşanma işinden en az zararla kurtulmak için ünlü avukatlarla anlaştı.
Christine Baumgartner, Jacquelin Misho'nun yanı sıra ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile birlikte çalışıyor. Wasser, aralarında Angelina Jolie, Johnny Depp ve Kim Kardashian'ın da bulunduğu ünlülerin boşanma davalarına da bakmıştı.
Öte yandan Kevin Costner'ın çocukları için ortak velayet talebinde bulunduğu öğrenilmişti. Costner ve Baumgartner'ın, Cayden (15), Hayes (14) ve Grace (12) adında üç çocuğu bulunuyor.
Kevin Costner, Oscar, BAFTA ve Altın Küre ödüllerine layık görülmüştü. Fanatik bir Arsenal taraftarı olan Costner, Modern West adlı bir rock grubunun da vokalistliğini yapıyor.
Fotoğraflar: AP, Reuters, Avalon