Üç çocukları olan çiftin mal paylaşımı ve nafaka konularındaki anlaşmazlıkları aylarca sürdü. Kevin Costner, eski eşini "para avcılığı" yapmakla suçlarken, Christine Baumgartner ise çocuklarının alıştıkları yaşam standardını koruyabilmeleri için yüksek nafaka talep etti. Ancak bu süreçte, Baumgartner'ın komşusu Josh Connor ile bir ilişkisi olduğu iddiası ortaya atılarak olaylar daha da karmaşıklaştı.