Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş formasına golle 'Merhaba' dedi. Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Vodafone Park'ta Gaziantep FK'yı konuk ederken siyah-beyazlıların devre arası transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Ganalı yıldız ilk kez oyuna girdi.

İkinci yarının başında Adem Ljajic'in yerine oyuna giren Kevin-Prince Boatneg, 70. dakikada Beşiktaş formasıyla ilk golünü de attı. Sağ kanattan yapılan ortaya ön direk koşusu yaptıktan sonra şık bir dokunuş yapan Ganalı yıldız, topu filelerle buluşturdu ve farkı 2'ye çıkardı.

GOLÜ TAKLA ATARAK KUTLADI, STATTA 'BİTANEM' ÇALDI

Golün ardından iki kez takla atarak sevinen Boateng için Vodafone Park'ta İbrahim Tatlıses'in 'Bitanem' şarkısı çalındı. Boateng, daha önce sosyal medya hesabından bu şarkıyı söylerken paylaşım yapmıştı.