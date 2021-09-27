Kibariye'nin peruğu olay oldu 0:00 / 0:00

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Geçtiğimiz aylarda 22 yıllık eşi Ali Küçükbalçık tarafından ihanete uğradığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Kibariye, önceki akşam Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' adlı programa konuk oldu.

YENİ İMAJI OLAY OLDU

Peruk takan ünlü şarkıcının görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu. Kibariye'nin yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Kimi kullanıcı, "Yakışmış. Kendisi beğendiyse bize laf söylemek düşmez." derken, kimisi ise şarkıcıya, "Acilen eski haline dön." uyarısında bulundu.

"BU KİBARİYE Mİ?"

Takipçilerinden Kibariye'ye yapılan yorumlardan bazıları;

- "Mine Koşan sandım."

- "Hiç yakışmamış."

- "Kibariye, İzel olmuş."

- "Demet Akalın'a benzettim bir an."

- "Peruk saç yakışmamış. Kibariye'ye sarı saç yakışıyor."

- "Bu Kibariye mi?"

- "Zerrin Özer'e benzemiş."

"BURADAKİ EN GÜZEL KADIN BENİM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşan sanatçı, konser sırasında, "Yıkılıyor bu kadın. Buradaki en güzel kadın benim. Yaşıma göre çok güzelim." diyerek kendini övmüştü. Kibariye'ye sevenleri de alkışlarla destek vermişti.