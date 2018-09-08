Kıbrıs Rum Kesimi - Slovenya maç önü

UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 3 heyecanı devam ediyor. Kıbrıs Rum Kesimi, 09 Eylül 2018 Pazar günü Slovenya takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Kıbrıs Rum Kesimi, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Slovenya, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 553 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kıbrıs Rum Kesimi kazanırsa 3.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Slovenya sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Kıbrıs Rum Kesimi son hafta oynanan Arnavutluk maçında 0-0 berabere kaldı.

Slovenya ise İsviçre maçında 1-0 yenildi.

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