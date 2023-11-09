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        Haberler Yaşam Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı! İşte o fotoğraflar

        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı

        Araştırmacı Ahmet Gürel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının Etnoğrafya Müzesi'nden Anıtkabir'e nakledildiği törenin renkli görüntülerine ulaştı. İtalyanlar tarafından sonradan renklendirildiği öğrenilen görüntülerde, Atatürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşının top arabasıyla taşınması ve Anıtkabir'de düzenlenen törenden kareler yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:11 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:11
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        Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Başdanışmanı, araştırmacı Ahmet Gürel, 1997 yılından itibaren Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili arşiv araştırması yaparak, sayısız fotoğraf ile görüntüsüne ulaştı.

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        Gürel, bu kapsamda Atatürk'ün naaşının 10 Kasım 1953 tarihinde Ankara Etnografya Müzesi'nden alınarak, Anıtkabir'e nakledildiği törenin renkli görüntülerine ulaştı.

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        Gürel, görüntüleri Ege Üniversitesi'nde görev yapan bir öğretim üyesinden 4 yıl önce aldığını söyledi.

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        Anıtkabir'de yapılan törene 3 yaşında anne ve babasıyla katılan Gürel, söz konusu görüntülerin daha sonradan İtalyanlar tarafından renklendirildiğini öğrendiğini belirtti.

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        "SENİ KURTARDIĞI MUKADDES TOPRAKLARA VERİYORUZ"

        Görüntülerde, Atatürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşının top arabasında ve omuzlarda Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e taşınması ile düzenlenen tören yer aldı.

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        Atatürk'ün naaşının, törende konuşan Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın "Şimdi seni kurtardığın vatanın her köşesinden gönderilen mukaddes topraklara veriyoruz. Senin hakiki yerin daima inandığın ve bağlandığın Türk milletinin minnet dolu sinesidir. Nur içinde yat" sözleri sonrası Anıtkabir merdivenlerinden ebedi istirahatgahına askerlerin omzunda taşındığı görüldü.

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        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu sırasında çekilen görüntülerde; cadde ve sokakları, evlerinin balkon ve pencerelerini dolduran vatandaşlar da yer aldı.

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        #atatürkün naaşı
        #anıtkabir
        #10 kasım
        #mustafa kemal atatürk
        #Atatürk
        Haberi Hazırlayan: Bilge Nur Akan
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