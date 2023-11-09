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        Haberler Ekonomi Para KKM'de rekor düşüş - Para Haberleri

        KKM'de rekor düşüş

        Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 3 Kasım haftasında 86 milyar 219 milyon liralık düşüşle 3 trilyon liranın altına. Böylece KKM'de haftalık olarak rekor düşüş kaydedilmiş oldu

        skarahan@haberturk.com
        Giriş: 09.11.2023 - 16:54 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:54
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        KKM'de rekor düşüş
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        Ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası TL mevduatı teşvik etmek için yeni adımlar atmaya devam ederken Kur Korumalı Mevduattaki (KKM) düşüş 11. haftasına girdi.

        BDDK 3 Kasım haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 3 trilyon liranın altına düşerek 2 trilyon 921 milyar 667 milyon lira oldu.

        3 Kasım haftasında KKM hesaplarında 86 milyar 219 milyon liralık düşüş yaşandı. Böylece KKM'de haftalık olarak bugüne kadarki en hızlı düşüş kaydedildi.

        Tarih KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL)
        3.11.2023 2.921.667 -86.219
        27.10.2023 3.007.886 -62.288
        20.10.2023 3.070.174 -85.512
        13.10.2023 3.155.686 -72.923
        6.10.2023 3.228.609 -74.566
        29.09.2023 3.303.175 -1.254
        22.09.2023 3.304.429 -2.131
        15.09.2023 3.306.560 -26.046
        8.09.2023 3.332.606 -15.719
        1.09.2023 3.348.325 -20.327
        25.08.2023 3.368.652 -39.295

        Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan geçen hafta enflasyon raporu sunumunda yaptığı açıklamada kur korumalı mevduatlara ilişkin "Ağustos sonunda aldığı Kur Korumalı Mevduat’tan Türk Lirası Vadeli Mevduat’a geçişi teşvik eden kararlarımızın olumlu etkilerini görüyoruz. Bu kararlarımız sonucunda TL tasarruf araçlarına ve özellikle vadeli mevduata olan talep artmıştır. 20 Ekim itibarıyla sadece 8 hafta içinde TL mevduat, 970 milyar Türk Lirası artarken, KKM, 300 milyar TL geriledi. Aynı dönemde döviz cinsi mevduat da 3,9 milyar dolar geriledi. Sonuç olarak TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 5 artmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

        ZORUNLU KARŞILIKLAR YÜKSELTİLDİ

        Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'ne göre KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 5 puan artırılarak yüzde 30'a yükseltildi. 1 yıla kadar vadeli ile 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı.

        TCMB, eylül ayında KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranını yüzde 15'ten yüzde 25'e yükseltmiş, 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranını ise yüzde 5 olarak belirlemişti.

        KKM'de zorunlu karşılık artırıldı
        KKM'de zorunlu karşılık artırıldı

        İLK ADIM AĞUSTOS'TA ATILDI

        Merkez Bankası 20 Ağustos tarihinde Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, KKM'yi azaltacak düzenlemeye gitti.

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        Düzenlemeyle, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi. Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve belli oranda kur korumalı hesapların yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçildi.

        Bankalara yolladığı talimata göre TCMB, TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi.

        14 Eylül'de ise Resmi Gazete'de yayımlanan kararla KKM'de zorunlu karşılıklar yükseltildi. Buna göre 6 aya kadar vadede zorunlu karşılık oranı yüzde 25, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadede ise yüzde 5 olarak belirlendi.

        TL vadeli mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli Kur Korumalı Mevduatlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e çıkarıldı. 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

        Daha önce kur korumalı hesaplarda zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü tüm vadeler için yüzde 15'ti.

        Kararla piyasada oluşan TL likidite fazlası, zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmeye devam edilecek. Aynı zamanda TL vadeli mevduatlar desteklenirken, KKM'de uzun vade öne çıkarılacak.

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