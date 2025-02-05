Samsun'da, sabah saatlerinde Zihni Genç (28) yönetimindeki kapalı kasa kamyonet, Samsun-Ankara kara yolu Yenice mevkiinde aynı yönde seyreden Hüseyin Ok idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

ANNE, BABA VE 2 ÇOCUK ARAÇTA SIKIŞTI

AA'daki habere göre sürücü Genç ile yanındaki oğlu Eymen İsmail (2), eşi Havva (27) ve kızı Asel Mina Genç (4) araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sıkıştıkları yerden Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Gurup Amirliği ekiplerince çıkartılıp sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Durum ağır olan Havva (27) ve Asel Mina Genç (4) yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

BABA İLE OĞLUNUN DURUMU İYİ

Sürücü Genç'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisi tamamlanan 2 yaşındaki Eymen İsmail'in Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edildiği öğrenildi.