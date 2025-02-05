TIR'a arkadan çarptı! Yürekler yandı! Anne ile kızının kahreden ölümü!
Samsun'un Havza ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan kamyonette bulunan 27 yaşındaki Havva ve 4 yaşındaki kızı Asel Mina Genç hayatını kaybetti. Aynı kazada aracı kullanan Zihni Genç ile 2 yaşındaki oğlu kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
Samsun'da, sabah saatlerinde Zihni Genç (28) yönetimindeki kapalı kasa kamyonet, Samsun-Ankara kara yolu Yenice mevkiinde aynı yönde seyreden Hüseyin Ok idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.
ANNE, BABA VE 2 ÇOCUK ARAÇTA SIKIŞTI
AA'daki habere göre sürücü Genç ile yanındaki oğlu Eymen İsmail (2), eşi Havva (27) ve kızı Asel Mina Genç (4) araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, sıkıştıkları yerden Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Gurup Amirliği ekiplerince çıkartılıp sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ
Durum ağır olan Havva (27) ve Asel Mina Genç (4) yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
BABA İLE OĞLUNUN DURUMU İYİ
Sürücü Genç'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisi tamamlanan 2 yaşındaki Eymen İsmail'in Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edildiği öğrenildi.