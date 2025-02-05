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        Aldatılınca işkenceli tuzak kurdu! Kocasını ve kocasının sevgilisini kaçırttı!

        İstanbul Ümraniye'de akıllara durgunluk veren bir tuzak ortaya çıktı. Olayda iddiaya göre aldatılan bir kadın eşini, eşinin sevgilisini ve ortağını kaçırtarak işkence yaptırdı. Operasyon ise silahlı bir saldırıyla ilgili incelenen cep telefonundaki görüntülerin ardından düzenlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:18 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:18
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        Aldatılınca işkenceli tuzak kurdu!
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        Ümraniye'de iddiaya göre aldatılan kadın eşini, eşinin sevgilisini ve ortağını kaçırtarak işkence yaptırdı.

        DHA'nın haberine göre olay bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili inceleme sırasında ortaya çıktı.

        Gözaltına alınan şüphelinin cep telefonunda işkence görüntüleri olduğunu tespit eden polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. 11 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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        SİLAHLI SALDIRI İNCELEMESİNDE ORTAYA ÇIKTI

        Ümraniye’de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, saldırıyı Serhat Ö. isimli şüphelinin yaptırdığını belirledi. Bunun üzerine Serhat Ö., düzenlenen operasyonla yakalandı. Serhat Ö.’nün cep telefonunda yapılan incelemelerde 2 erkek ve 1 kadına işkence yapıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

        İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONUNDA ÇIKTI

        Ekipler görüntüleri inceleyerek çalışmalarını derinleştirdi. Yapılan çalışmalarda Mehtap Y. isimli kadının kocası tarafından aldatıldığı, bunun üzerine Serhat Ö. ile iletişime geçtiği, eşini, eşinin sevgilisini ve ortağını kaçırttığı öğrenildi. 2 erkek ve 1 kadını kaçıran şüpheliler, kaçırdıkları kişilere dakikalarca işkence yaparak cinsel tacizde bulundu. Şüpheliler o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

        11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Çalışmaların ardından 3 kişinin kaçırılmasına ve işkence yapılmasına yardım eden aralarında aldatılan eş Mehtap Y. ve kızı Defne Y.’nin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehtap Y., Defne Y., Serhat Ö., Cihan Ö., Oğuzhan Y., Ali Can B., Ümit A., Talha Muhsin Ç., Ahmet A., Cengizhan Y. ve Hikmet Can Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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