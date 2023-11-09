Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.793,43 %-0,86
        DOLAR 28,5016 %0,11
        EURO 30,5330 %0,04
        ALTIN 1.784,26 %0,05
        FAİZ 41,63 %-0,14
        GÜMÜŞ GRAM 20,62 %-0,06
        BITCOIN 36.777,00 %3,33
        GBP/TRY 35,0390 %0,15
        EUR/USD 1,0686 %-0,22
        BRENT 80,35 %1,02
        ÇEYREK ALTIN 2.916,56 %0,02
        Haberler Ekonomi Otomobil Japon otomobil devi Mazda Türkiye'de araç satışını durdurdu! Mazda Türkiye'den çekildi mi, ne oldu? - Son Dakika Otomobil Haberleri - Otomobil Haberleri

        Mazda Türkiye'de araç satışını durdurdu

        Bir süredir yüksek motor hacmi nedeniyle modellerinin çoğunu Türkiye'ye getirmeyen Mazda, Türkiye'deki otomobil satışını askıya aldığını duyurdu. Açıklamada, "Mazda Motor Türkiye, Türkiye'deki Mazda satış ağını belirsiz bir süre durdurma kararı almıştır" denildi. Yapılan açıklamada, satış sonrası hizmetlerin ise devam edeceği kaydedildi

        yyildiz@htgazete.com.tr
        Giriş: 09.11.2023 - 13:25 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Japon otomobil üreticisi Mazda, Türkiye'de otomobil satışını askıya aldı. Bu kapsamda, Japon markanın internet sitesinde modellerin fiyat bilgisi ve satışına yönelik bilgiler kaldırıldı.

        Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Mazda Motor Türkiye, Türkiye'deki Mazda satış ağını belirsiz bir süre durdurma kararı almıştır" denildi.

        Açıklamada, satış sonrası hizmetin ise devam edeceği vurgulandı.

        Mazda Türkiye'nin bu yöndeki açıklamasında ise, "Türkiye'deki mevcut Mazda müşterilerine hizmetin devamını sağlamak amacıyla satış sonrası hizmetlerine ve yedek parça tedariğine devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

        MODELLERİ GELMİYORDU

        Mazda'nın yeni nesil otomobillerindeki en küçük motor hacminin 2.0 litre olmasından dolayı, Japon markanın otomobilleri rakiplerine göre daha yüksek ÖTV dilimine giriyor.

        REKLAM

        Öyle ki, markanın roadster modeli MX-5'in manuel şanzımanlı 1.5 litre motora sahip versiyonu haricinde tüm modelleri yüzde 150 ÖTV diliminde yer alıyor.

        Dolayısı ile bir zamanlar 1.5 litre motoru ile belirli bir pazar payı yakalayan markanın kompakt modeli 3 bile, yeni neslinde sadece 2.0 litre motor bulunması sebebiyle Türkiye'ye getirilmiyordu.

        10 AYDA 203 OTOMOBİL SATTI

        Bu durum, satış rakamlarında da kendini gösteriyor.

        Sadece D SUV modeli CX-5 ve roadster modeli MX-5 ile Türkiye'de varlık gösteren marka, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak-Ekim döneminde 203 adet otomobil sattı.

        Mazda'nın Ekim ayında sattığı otomobil sayısı ise 30 adet olarak raporlara yansıdı.

        Ana akım bir üretici olan Mazda'nın ilk 10 aydaki satışları, 5 milyon TL'nin altında herhangi bir modeli bulunmayan premium markalar tarafından aynı dönemde üçe katlandı.

        Bu duruma bir örnek verilecek olursa, Maserati ilk 10 ayda 480 adet ve Porsche ise 976 araç satışı gerçekleştirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Yiğitcan Yıldız
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TIR'a çarpıp, alev aldı: 2 ölü
        TIR'a çarpıp, alev aldı: 2 ölü
        Gülistan Doku dosyası yeniden açılacak mı?
        Gülistan Doku dosyası yeniden açılacak mı?
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Kaostan çıkış arayışı
        Kaostan çıkış arayışı
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek