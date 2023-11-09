Japon otomobil devi Mazda Türkiye'de araç satışını durdurdu! Mazda Türkiye'den çekildi mi, ne oldu? - Son Dakika Otomobil Haberleri - Otomobil Haberleri

Japon otomobil devi Mazda Türkiye'de araç satışını durdurdu! Mazda Türkiye'den çekildi mi, ne oldu? - Son Dakika Otomobil Haberleri - Otomobil Haberleri

Mazda Türkiye'de araç satışını durdurdu Bir süredir yüksek motor hacmi nedeniyle modellerinin çoğunu Türkiye'ye getirmeyen Mazda, Türkiye'deki otomobil satışını askıya aldığını duyurdu. Açıklamada, "Mazda Motor Türkiye, Türkiye'deki Mazda satış ağını belirsiz bir süre durdurma kararı almıştır" denildi. Yapılan açıklamada, satış sonrası hizmetlerin ise devam edeceği kaydedildi

Japon otomobil üreticisi Mazda, Türkiye'de otomobil satışını askıya aldı. Bu kapsamda, Japon markanın internet sitesinde modellerin fiyat bilgisi ve satışına yönelik bilgiler kaldırıldı.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Mazda Motor Türkiye, Türkiye'deki Mazda satış ağını belirsiz bir süre durdurma kararı almıştır" denildi.

Açıklamada, satış sonrası hizmetin ise devam edeceği vurgulandı.

Mazda Türkiye'nin bu yöndeki açıklamasında ise, "Türkiye'deki mevcut Mazda müşterilerine hizmetin devamını sağlamak amacıyla satış sonrası hizmetlerine ve yedek parça tedariğine devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

MODELLERİ GELMİYORDU

Mazda'nın yeni nesil otomobillerindeki en küçük motor hacminin 2.0 litre olmasından dolayı, Japon markanın otomobilleri rakiplerine göre daha yüksek ÖTV dilimine giriyor.

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Öyle ki, markanın roadster modeli MX-5'in manuel şanzımanlı 1.5 litre motora sahip versiyonu haricinde tüm modelleri yüzde 150 ÖTV diliminde yer alıyor.

Dolayısı ile bir zamanlar 1.5 litre motoru ile belirli bir pazar payı yakalayan markanın kompakt modeli 3 bile, yeni neslinde sadece 2.0 litre motor bulunması sebebiyle Türkiye'ye getirilmiyordu.

10 AYDA 203 OTOMOBİL SATTI

Bu durum, satış rakamlarında da kendini gösteriyor.

Sadece D SUV modeli CX-5 ve roadster modeli MX-5 ile Türkiye'de varlık gösteren marka, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak-Ekim döneminde 203 adet otomobil sattı.

Mazda'nın Ekim ayında sattığı otomobil sayısı ise 30 adet olarak raporlara yansıdı.

Ana akım bir üretici olan Mazda'nın ilk 10 aydaki satışları, 5 milyon TL'nin altında herhangi bir modeli bulunmayan premium markalar tarafından aynı dönemde üçe katlandı.

Bu duruma bir örnek verilecek olursa, Maserati ilk 10 ayda 480 adet ve Porsche ise 976 araç satışı gerçekleştirdi.

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